Ciro Gomes é o mais competitivo contra Lula na pesquisa Quaest

Ciro Gomes é adversário mais competitivo em 2º turno contra Lula, mostra pesquisa QuaestLula venceria Ciro por 41% a 32%, com diferença de nove pontos percentuais menor entre os adversários
A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9, mostra que o adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual 2º turno na eleição de 2026, neste momento, seria Ciro Gomes (PDT), ex-governador e ex-presidenciável. Lula venceria Ciro com uma diferença de nove pontos percentuais (41% a 32%), a menor entre todos os confrontos simulados para um 2º turno. Porém, em nenhum cenário de 1º turno Ciro fica entre os dois primeiros colocados, o que torna difícil a ida ao 2º turno.
Segundo o levantamento, o presidente leva vantagem sobre todos os possíveis concorrentes na eleição de 2026. Lula lidera em todos os cenários de 1º turno, pontuando entre 35% e 43% das intenções a depender da lista de candidatos apresentada.
Em simulações de segundo turno, o presidente também venceria todos os adversários testados. Ainda assim, Lula não ultrapassa a marca de 50% das intenções de voto em nenhum cenário, reflexo do número de indecisos e daqueles que declaram intenção de votar em branco, nulo ou de se abster.
Nas simulações, Lula tem 9 pontos de vantagem contra Ciro, 10 pontos a mais que Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, 12 sobre Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Michelle Bolsonaro (PL), 13 sobre Ratinho Júnior (PSD), 15 contra Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) ou Eduardo Bolsonaro (PL) e 23 a mais que Eduardo Leite (PSD).
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é apontado como principal nome da oposição neste momento. No entando, a pesquisa aponta que o atual presidente ampliou a vantagem sobre o paulistano. Tarcísio afirma que não embarcará na disputa pelo Palácio do Planalto e tentará a reeleição para o governo estadual.
A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.
Ciro Gomes (PDT) já registrou que não pretende se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia em setembro.
O cearense concorreu pela quarta vez a eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Bolsonaro Lula, mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).
No cenário estadual, Ciro é cotado para disputar o cargo de governador do Ceará, pelo bloco de oposição ao PT em 2026. Ciro tem sido um crítico frequente de governos do PT no Ceará, especialmente de ex-aliados como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o atual governador Elmano de Freitas (PT).
Em pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data, divulgado nesta segunda-feira, 29, pela CNN Brasil, Elmano aparece empatado com Ciro, com 38% contra 37%, em um cenário onde o senador Eduardo Girão (Novo) está na lista de opções. Os números configuram empate técnico dentro da margem de erro. Sem o senador, o ex-ministro chega aos 43%, enquanto Elmano tem 42%.
Foram entrevistadas 1.200 pessoas para a pesquisa do instituto Real Time Big Data, entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.