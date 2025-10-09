Ciro Gomes é o mais competitivo contra Lula na pesquisa Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) / Crédito: Ricardo Stuckert; Daniel Galber/Especial para O POVO

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9, mostra que o adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual 2º turno na eleição de 2026, neste momento, seria Ciro Gomes (PDT), ex-governador e ex-presidenciável. Lula venceria Ciro com uma diferença de nove pontos percentuais (41% a 32%), a menor entre todos os confrontos simulados para um 2º turno. Porém, em nenhum cenário de 1º turno Ciro fica entre os dois primeiros colocados, o que torna difícil a ida ao 2º turno. Segundo o levantamento, o presidente leva vantagem sobre todos os possíveis concorrentes na eleição de 2026. Lula lidera em todos os cenários de 1º turno, pontuando entre 35% e 43% das intenções a depender da lista de candidatos apresentada.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é apontado como principal nome da oposição neste momento. No entando, a pesquisa aponta que o atual presidente ampliou a vantagem sobre o paulistano. Tarcísio afirma que não embarcará na disputa pelo Palácio do Planalto e tentará a reeleição para o governo estadual. A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%. Ciro Gomes (PDT) já registrou que não pretende se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia em setembro.