Apesar de divergência com Girão, Wagner crê em unificação em 2026

Capitão Wagner (União Brasil) ao lado de Roberto Cláudio e Sargento Reginauro (União Brasil) / Crédito: Mariana Lopes/ O POVO

O presidente do União Brasil no Ceará e ex-deputado federal Capitão Wagner apontou divergências com o senador Eduardo Girão (Novo) nas articulações para formação de uma frente única da oposição no Ceará, nesta sexta-feira, 17. Ainda assim, ele afirmou acreditar que as diferenças podem ser superadas até o próximo ano, com a consolidação de uma candidatura única ao Governo do Estado em 2026. Caso não seja possível, ele apontou em uma união no segundo turno. “Há uma pequena divergência em relação ao senador Eduardo Girão, mas a gente acredita que até o próximo ano possa unir também com o Novo e ter uma candidatura única para o Governo do Estado”, afirmou Wagner em entrevista coletiva.