Presidente do Psol CE nega atrito com coordenador após exoneração

￼Alexandre Uchoa continua no comando do Psol-CE / Crédito: FÁBIO LIMA

A exoneração do presidente do Psol no Ceará, Alexandre Uchoa, do cargo de assessor técnico da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza, não decorreu de desentendimento com o titular da pasta, Técio Nunes, que também é dirigente do partido e preside a sigla na Capital, segundo afirmaram os pessolistas. A medida foi formalizada na última segunda-feira, 13, por ato do prefeito Evandro Leitão (PT), conforme noticiado pelo jornalista Carlos Mazza, na coluna Vertical, do O POVO. Uchoa ocupava a função desde 20 de janeiro deste ano.

“Técio e eu somos amigos de longa data. Não existe problema na nossa relação. Tenho a tarefa de conduzir o partido às eleições com o maior nível de unidade possível, e com dedicação exclusiva, então solicitei meu desligamento”, afirmou. Ele lembrou que ambos permanecem no mesmo campo ideológico majoritário dentro do Psol. Em entrevista à coluna Vertical, Uchoa já havia mencionado que ele e Técio seguem caminhos distintos dentro da legenda. "Hoje estou compondo o grupo do Guilherme Boulos, da Érika Hilton e do Pastor Henrique Vieira, com Léo Suricate aqui no Estado", explicou. No último congresso do Psol, o grupo que reunia os dois e Adelita Monteiro, secretária da Juventude do Ceará, acabou se dividindo em três correntes diferentes.

Cargos contestados dentro do partido As nomeações de Técio e Alexandre em cargos da gestão petista foram criticadas por parlamentares do próprio Psol, como os vereadores de Fortaleza, Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, além do deputado estadual Renato Roseno. Eles defendem que o partido mantenha independência em relação às administrações de Evandro Leitão e Elmano de Freitas (ambos do PT). O grupo cobra da direção nacional que dirigentes partidários não acumulem funções em gestões petistas. Em março, Uchoa havia dito que Técio tiraria licença da presidência municipal do partido, o que ainda não ocorreu. "Ainda estou presidente do partido em Fortaleza, articulando a licença que deve sair em breve, já que estamos próximos do processo eleitoral", declarou Técio à reportagem.