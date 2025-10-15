Deputada propõe cotas de gênero e raça para o STF e outros órgãos

Luciene Cavalcante apresenta PEC de cotas de gênero e raça para tribunais superiores / Crédito: Reprodução/ Portal da Câmara dos Deputados

A deputada federal Luciene Cavalcante (Psol-SP) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece cotas de gênero e raça nos tribunais superiores, o que inclui o Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta prevê que pelo menos metade das vagas de ministros, desembargadores e juízes sejam ocupadas por mulheres e pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. A medida também se estenderia ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Superior Tribunal Militar (STM).



Diversidade no centro do debate

Segundo a deputada, a iniciativa pretende corrigir a exclusão histórica desses grupos dos espaços de decisão no Judiciário. “A diversidade é essencial para uma Justiça que reflita a realidade de todo o Brasil”, afirmou Luciene ao apresentar o texto.

A proposta coincide com a discussão sobre a sucessão do ministro Luís Roberto Barroso no STF – que tomou a decisão de aposentar-se. Atualmente, os cotados para a vaga no STF são todos homens: Bruno Dantas (TCU), Jorge Messias (AGU) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Recentemente, um grupo de advogadas entregou ao presidente Lula uma carta com mais de três mil assinaturas pedindo que a vaga seja preenchida por uma mulher, lembrando que, em seus três mandatos, apenas uma indicação feminina foi feita: a ministra Cármen Lúcia.

O histórico do STF reforça a desigualdade: desde sua criação, há mais de 130 anos, apenas três mulheres ocuparam cargos na Corte.



Para começar a tramitar, a PEC precisa do apoio mínimo de 171 deputados. Após a apresentação, seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, se aprovada, passará por votação em dois turnos no plenário da Câmara.

Artistas participam dos debates

A deputada não é a única a pedir mudanças nos tribunais superiores. A cantora Anitta utilizou suas redes sociais na terça-feira, 14, para solicitar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeie uma mulher para ocupar a vaga deixada por Barroso no STF.

No Instagram, ela afirmou: “Tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso País, onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda a esperança”. Além disso, Anitta compartilhou um link para um abaixo-assinado online que defende a indicação feminina, que conta com mais de 24 mil assinaturas até o momento.

