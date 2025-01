Em meio à polêmica com Técio, Evandro nomeia presidente Psol Ceará para cargo na Prefeitura

ALEXANDRE UCHÔA, presidente do Psol no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Após o presidente municipal e ex-candidato a prefeito de Fortaleza, Técio Nunes (Psol), ser nomeado para a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), agora foi a vez de Alexandre Vaz Uchoa, presidente estadual do partido, ganhar cargo no gabinete da Prefeitura. A nomeação, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 20, vem à tona em meio à crise interna que se criou no Psol cearense, justamente referente à participação de dirigentes do partido em gestões de outras siglas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na semana passada, membros do partido, participantes da corrente chamada Insurgência Reconstrução Democrática, dentre eles o deputado estadual Renato Roseno e o suplente de vereador e ex-presidente da sigla Ailton Lopes, publicaram nas redes sociais um manifesto, cobrando que Técio deixasse a direção do partido, em cumprimento a uma resolução nacional da sigla, que indica o afastamento de todas as instâncias superiores do partido, caso haja nomeação para cargo em gestão de outro partido.