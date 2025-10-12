Icó: Prefeitura acusada de ter contratos com possível chefe do CV

Lau Neto, de barba, aparece ao lado da prefeita Aurineide Amaro e dos ex-prefeitos do Icó, Neto Nunes e Laís Nunes / Crédito: Reprodução/Instagram

Documentos públicos apontam que a Prefeitura de Icó, no interior do Ceará, mantém contratos milionários com uma empresa pertencente a Ladislau Pereira da Silva Neto, conhecido como “Lau Neto”, apontado em relatórios de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e do Ministério Público como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Estado. A Farmácia Anabelly, registrada em nome de Ladislau Neto, recebeu da gestão municipal mais de R$ 5,9 milhões desde 2021 por meio de contratos com a Secretaria de Saúde, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência e no Portal das Licitações da própria prefeitura. Somente em 2025, quatro contratos firmados permanecem vigentes, somando R$ 3,3 milhões.

O relatório o vincula a diversos homicídios, inclusive o do sargento da Polícia Militar Geilson Pereira Lima, e descreve duas tentativas de assassinato contra ele em 2024, atribuídas a grupos rivais. Em junho de 2025, em caso noticiado pelo O POVO, Ladislau foi preso durante operação da Polícia Civil. Na ocasião, foram apreendidos armas, munições e bens de alto valor, incluindo imóveis e empresas em nome de familiares, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro. Relações políticas Ladislau aparece em fotos divulgadas nas redes sociais ao lado de lideranças locais do PT, entre elas a ex-prefeita Laís Nunes e a atual prefeita Aurineide Amaro de Sousa, ambas do partido.

As imagens circularam após um vídeo publicado pelo ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), que, em transmissão ao vivo, associou o caso à suposta ligação entre o crime organizado e o PT no Ceará. Wagner apresentou cópias de contratos públicos e dados cadastrais da Receita Federal, afirmando que a Farmácia Anabelly, de propriedade de Ladislau, seria fornecedora de medicamentos ao município. Vários destes contratos puderam ser acessados pela reportagem através do Portal da Transparência da Prefeitura de Icó. Na live, ele também mostrou fotos do empresário com a ex-prefeita Laís Nunes e a então candidata Aurineide Amaro, afirmando haver proximidade entre eles e questionando a origem dos contratos.

Contratos firmados entre a Prefeitura do Icó e a Farmácia Anabelly em 2025 Crédito: Arte: O POVO Prefeita Aurineide Amaro se menifesta após denúncia feita por Capitão Wagner nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram Farmácia Anabelly se manifesta após denúncia feita por Capitão Wagner nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram Relatório de inteligência enviado do Coeap ao Gaeco, sobre Lau Neto Crédito: Fac-Símile COEAP Documento comprova a ligação de Lau Neto com a Farmácia Anabelly Crédito: Receita Federal Prefeitura e empresa negam irregularidades Em nota, a prefeita Aurineide Amaro classificou as declarações como “inconsequentes e de claro viés político-partidário”, afirmando que todas as aquisições da Prefeitura seguem rigorosamente a legislação vigente.

“Todas as compras são realizadas por meio de processos licitatórios públicos, pautadas pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, diz o texto. A nota acrescenta que a Farmácia Anabelly é um estabelecimento de notória estrutura e pleno funcionamento, e que a prefeitura “reitera seu compromisso com a verdade e o bem-estar público”.