Augusta Brito confirma pré-candidatura a deputada federal

Senadora Augusta Brito confirmou que é pré-candidata a deputada federal em 2026 / Crédito: Alessandro Dantas

A senadora Augusta Brito (PT-CE) confirmou ser pré-candidata a deputada federal em 2026. Atualmente a parlamentar ocupa cadeira no Senado por ser suplente de Camilo Santana (PT-CE). A chapa foi eleita em 2022 e, posteriormente, Camilo se licenciou para ocupar o cargo de ministro da Educação. “Não se trata apenas de ocupar uma cadeira, mas de transformar a política em um espaço de igualdade e respeito. As mulheres têm muito a contribuir e precisam estar nos centros de decisão, ajudando a construir um Brasil mais justo e inclusivo”, afirmou a senadora.