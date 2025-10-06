CAE do Senado vota PL que retira de consumidor custos de "gatos"

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão do Senado vota projeto que retira de consumidor custos de "gatos"

Comissão do Senado vota projeto que retira de consumidor custos de "gatos"

Texto prevê que cabe à União e às concessionárias arcar com custos relativos a furtos, além de erros na medição, falta de medidores ou problemas no faturamento
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado votará nesta terça-feira, 7, um projeto que visa livrar o consumidor do custo de “gatos”, tais como furtos de eletricidade. Assim, governo e empresas de energia ficariam responsáveis pelas chamadas perdas técnicas resultantes de tais práticas.

O PL 784/2024 é de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), e já recebeu relatório favorável do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

O texto prevê que cabe à União e às concessionárias arcar com custos relativos a furtos, além de erros na medição, falta de medidores ou problemas no faturamento. O projeto proíbe, a propósito, o repasse dessas despesas ao consumidor final.

Para tal, o PL altera a Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a fim de “vedar (proibir) a inclusão das perdas não técnicas de energia elétrica nas tarifas de fornecimento de energia elétrica praticadas pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica”.

Na justificativa do projeto, o autor, apontou que:

  • o “patamar elevado das tarifas de energia elétrica tem impactado negativamente a qualidade de vida do povo brasileiro”;
  • a existência de perdas não técnicas de energia elétrica é uma “das razões para o alto valor pago pela população”;
  • em 2022, essas perdas custaram R$ 6,3 bilhões aos consumidores de energia elétrica, representando 2,75% da tarifa média em vigor no Brasil.

O senador Cleitinho argumentou, ainda, que “o combate às perdas não técnicas está ligado à capacidade de gestão da distribuidora de energia elétrica” e que o “consumidor brasileiro está arcando com a ineficiência de instituições públicas e privadas prestadoras de serviços públicos”.

Em seu relatório, por sua vez, o senador Mecias de Jesus apresentou emenda estabelecendo que “além da definição de um nível de perdas que as distribuidoras de energia elétrica devem perseguir a partir do qual elas assumem o custo em caso de não atingimento”, e continua propondo “que o custo das perdas não técnicas que seria repassado às tarifas seja assumido pelo Orçamento Geral da União (OGU)”.

