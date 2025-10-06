CAE do Senado vota PL que retira de consumidor custos de "gatos"

Segundo autor da proposta somente em 2022, dado mais recente, as perdas com o problema custaram R$ 6,3 bilhões aos consumidores de energia / Crédito: FABIO LIMA

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado votará nesta terça-feira, 7, um projeto que visa livrar o consumidor do custo de “gatos”, tais como furtos de eletricidade. Assim, governo e empresas de energia ficariam responsáveis pelas chamadas perdas técnicas resultantes de tais práticas. O PL 784/2024 é de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), e já recebeu relatório favorável do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).