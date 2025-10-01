Glêdson diz que Ciro Gomes é opção mais forte contra Elmano

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), avaliou o cenário político estadual e apontou o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) como o nome mais forte da oposição para enfrentar o governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

Glêdson relembrou que recentemente promoveu uma enquete nas redes sociais sobre potenciais nomes da oposição e se surpreendeu com a força de Ciro. “Eu fiz aquela enquete porque, andando nas ruas, é impressionante como eu só encontro voto do Ciro, então eu digo, será que é porque eu estou na bolha, eu estou conversando com pessoas aqui e essas pessoas estão dizendo o que eu quero ouvir, porque obviamente eu queria que fosse o Ciro”, relatou.

O prefeito destacou ainda que a maioria dos participantes da enquete não fazia parte de sua base de seguidores, o que, para ele, reforça a abrangência do resultado. “Certamente é o nome mais forte da oposição para enfrentar o governador Elmano”, afirmou.

Admirador declarado de Ciro Gomes, Glêdson não escondeu a afinidade política e pessoal. “Eu já sou fã particular do Ciro, há muito tempo. Votei no Ciro, as outras duas vezes (para presidente) .Tenho gratidão por ele, por ele ter vindo aqui a nossa cidade, fez campanha ombreada comigo aqui para prefeito, fez discurso, gravou vídeo, enfim me ajudou”, ressaltou.

Apesar do reconhecimento da força de Ciro, o gestor de Juazeiro ponderou que ainda é cedo para definições. “Campanha é outra história. E lá na frente isso vai ser definido e vamos esperar que seja uma candidatura muito forte pra que o nosso campo de oposição possa sair vitorioso no momento oportuno”, declarou. Com isso, Glêdson Bezerra reforça o nome de Ciro Gomes como protagonista nas articulações políticas da oposição no Ceará.

