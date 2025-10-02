Ao menos 11 brasileiros estavam em flotilha com Luizianne

Barco da Flotilha Global Sumud interceptado por forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, é escoltado em direção ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 / Crédito: Saeed Qaq / AFP

O ativista brasileiro Thiago Ávila, e a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) estavam a bordo da flotilha humanitária interceptada por Israel a caminho de Gaza nesta quarta-feira (1º). Israel afirmou nesta quinta-feira, 1º, que nenhum barco da flotilha de ajuda para Gaza conseguiu romper o bloqueio diante do território palestino. "Nenhum dos iates de provocação do Hamas-Sumud teve sucesso em sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa ou romper o bloqueio naval legal", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado em referência à flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona no início de setembro com quase 45 navios. Vídeo extraído de transmissão ao vivo em 2 de outubro de 2025 pela Flotilha Global Sumud mostra soldados da Marinha israelense (acima) embarcando no navio "Oxygono", um dos barcos da flotilha Sumud, com o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza Crédito: Global Sumud Flotilla / AFP Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025 Crédito: Saeed Qaq / AFP Vídeo extraído de transmissão ao vivo em 1º de outubro de 2025 pela Flotilha Global Sumud, mostra uma vista dos barcos da flotilha com o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza Crédito: Global Sumud Flotilla / AFP

O ministério israelense acrescentou que um último barco permanece no mar. "Se ele se aproximar, também será impedido de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio". Leia mais Luizianne em flotilha: Itamaraty diz acompanhar com 'preocupação' ação de Israel

Flotilha com Luizianne: políticos reagem após barco com a deputada ser interceptado por Israel Sobre o assunto Luizianne em flotilha: Itamaraty diz acompanhar com 'preocupação' ação de Israel

Flotilha com Luizianne: políticos reagem após barco com a deputada ser interceptado por Israel Na lista dos brasileiros detidos estão: Barco Grande Blu Luizianne Lins, deputada federal pelo PT Barco Alma Thiago Ávila (membro do Comitê Diretor da Global Sumud Flotilla) Barco Sirius Mariana Conti, vereadora de Campinas pelo Psol

Nicolas Calabrese, professor e coordenador da Rede Emancipa no Rio de Janeiro. Argentino, com cidadania italiana, residente no Brasil

Bruno Gilga, trabalhador da USP e ativista da CSP-Conlutas

Lisiane Proença, comunicadora popular

Magno Costa, diretor do Sintusp Barco Adara Ariadne Telles, advogada popular e militante da luta pela terra na Amazônia

Mansur Peixoto, criador do projeto História Islâmica Barco Spectre Gabi Tolotti, presidente do Psol-RS

Mohamad El Kadri, presidente do Fórum Latino Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo Barco Yulara Lucas Gusmão, ativista internacionalista



A delegação brasileira que participa da flotilha é formadaao todo por 17 integrantes. Ao todo, mais de 500 pessoas, de diferentes nacionalidades, se uniram ao protesto que se identifica como uma ação pacífica e não violenta contra o genocídio em Gaza. Até as 20h30min da quarta-feira, 1º, pelo menos 178 integrantes tinham sido capturados pelas forças israelenses. Entre elas, a ambientalista Greta Thunberg.

Em nota, a Anistia Internacional no Brasil diz que a captura das embarcações é ilegal. "Nenhuma regra do direito internacional autoriza ataques a embarcações em livre navegação em águas internacionais. A missão da flotilha é pacífica, humanitária e legal." A nota também cobra dos países que seja garantida a passagem segura da flotilha até a chegada a Gaza para a entrega dos itens de ajuda humanitária.

Ataque Mais cedo, a flotilha internacional informou, em postagens nas redes sociais, que estava sofrendo agressões das forças israelenses. Uma transmissão de vídeo ao vivo de um dos barcos da flotilha mostrou passageiros com coletes salva-vidas sentados no convés, segundo informações da agência Reuters. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que a Marinha entrou em contato com a flotilha para avisar que ela estava se aproximando de uma zona de combate ativa e violando um bloqueio legal, pedindo que eles mudassem o curso. Após o ataque, a flotilha diz, em mensagens nas redes sociais, que as embarcações foram interceptadas "ilegalmente em águas internacionais".