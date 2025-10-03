Luizianne e outros brasileiros recebem assistência em prisão

Conforme nota da equipe da parlamentar, foram mais de oito horas de procedimentos relacionados à detenção

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), e os demais brasileiros da Flotilha Global Sumud, receberam assistência de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel e de outros países nesta sexta-feira, 3, após dois dias da intercepção pelas forças armadas.

Conforme nota da equipe da parlamentar, foram mais de oito horas de procedimentos relacionados à detenção. Além disso, Luizianne recebeu assistência do Centro Jurídico para os Direitos das Minorias Árabes em Israe (Adalah).

"A situação continua sendo acompanhada de perto pelo Itamaraty e por organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Atualização em breve", informa.

Líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindbergh Farias comentou sobre a assistência brasileira ao grupo. "Hoje, graças a Deus, o corpo consular brasileiro conseguiu ter acesso a essas pessoas. Infelizmente, as provocações são muitas. É uma prisão dura. Dois ministros de extrema direita de Israel foram lá atacar essas pessoas que estavam naquela missão humanitária", relatou.

"A gente exige que esses brasileiros sejam devolvidos ao nosso País com segurança. Não cometeram nenhum crime", complementou o líder petista. "Tem muita gente me perguntando sobre a deputada Luiziane Lins. Ela tá lá firme, sabe o que está fazendo, sabe a importância dessa causa".