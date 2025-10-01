Luizianne: Itamaraty condena interceptação de flotilha

Embarcação da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins foi interceptada pelas forças armadas do governo de Israel / Crédito: Reprodução/Instagram

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou a ação das forças armadas de Israel que interceptaram embarcações da Flotilha Global Sumud, que seguia em direção à Faixa de Gaza. Entre os passageiros está a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT). "O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", consta em trecho da nota divulgada nesta quarta-feira, 1º.

O que houve com Luizianne Lins? A ex-prefeita Luizianne Lins seguia no barco Grande Blu-Jabalia para Gaza em missão humanitária para levar alimentos e medicamentos à população. Além dela, a flotilha é composta por dezenas de voluntários de mais de 40 países. No site da Flotilha Global Sumud, o barco da deputada aparece com o status de interceptado junto de outras 12 embarcações. A comunicação foi perdida com a parlamentar e, em suas redes, foi publicado vídeo gravado previamente, temendo justamente a perda de contato com Luizianne e outros ativistas. O grupo já vinha denunciando que estava sofrendo ataques. Segundo a comunicação da petista, autoridades brasileiras e organismos internacionais foram acionados para acompanhar a situação e garantir a integridade do grupo.

No grupo, há também o ativista brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. Segundo a organização, as câmeras das embarcações estão fora do ar e os barcos foram abordados por militares. Oficialmente, a Marinha israelense afirmou que "ordenou a mudança de rota da flotilha que, se encontra próxima do território palestino". A informação é do Ministério das Relações Exteriores. Leia nota do governo na íntegra: "O governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da “Flotilha Global Sumud”, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares.

Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha. O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas. Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário.