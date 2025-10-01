Luizianne: Itamaraty condena interceptação de flotilha

Luizianne em flotilha: Itamaraty diz acompanhar com 'preocupação' ação de IsraelItamaraty criticou operação militar israelense contra missão humanitária rumo a Gaza e cobrou respeito ao Direito Internacional e à segurança dos brasileiros envolvidos
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou a ação das forças armadas de Israel que interceptaram embarcações da Flotilha Global Sumud, que seguia em direção à Faixa de Gaza. Entre os passageiros está a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).
"O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", consta em trecho da nota divulgada nesta quarta-feira, 1º.
O Itamaraty diz acompanhar com "preocupação" o caso. "Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha".
Além disso, o governo exortou pelo "levantamento imediato e incondicional" de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária em Gaza, ressaltando que tais medidas estão previstas nas obrigações do país como "potência ocupante", conforme o direito internacional humanitário.
Por fim, a nota informa que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv mantém contato "permanente" com as autoridades de Israel para prestar a assistência consular necessária aos brasileiros, conforme prevê a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
O que houve com Luizianne Lins?
A ex-prefeita Luizianne Lins seguia no barco Grande Blu-Jabalia para Gaza em missão humanitária para levar alimentos e medicamentos à população. Além dela, a flotilha é composta por dezenas de voluntários de mais de 40 países.
No site da Flotilha Global Sumud, o barco da deputada aparece com o status de interceptado junto de outras 12 embarcações. A comunicação foi perdida com a parlamentar e, em suas redes, foi publicado vídeo gravado previamente, temendo justamente a perda de contato com Luizianne e outros ativistas.
O grupo já vinha denunciando que estava sofrendo ataques. Segundo a comunicação da petista, autoridades brasileiras e organismos internacionais foram acionados para acompanhar a situação e garantir a integridade do grupo.
No grupo, há também o ativista brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. Segundo a organização, as câmeras das embarcações estão fora do ar e os barcos foram abordados por militares.
Oficialmente, a Marinha israelense afirmou que "ordenou a mudança de rota da flotilha que, se encontra próxima do território palestino". A informação é do Ministério das Relações Exteriores.
Leia nota do governo na íntegra:
"O governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da “Flotilha Global Sumud”, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares.
Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha.
O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas.
Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário.
A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares".