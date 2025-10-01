Luizianne: políticos repercutem interceptação de barco por Israel

Embarcação da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins foi interceptada pelas forças armadas do governo de Israel / Crédito: Reprodução/Instagram

Nomes da política cearense e nacional demonstraram apoio e prestaram solidariedade à deputada federal Luizianne Lins (PT) na noite desta quarta-feira, 1º. A parlamentar está a bordo da flotilha humanitária que tenta chegar à Gaza e que foi interceptada pelas forças de Israel.

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) expressou preocupação e afirmou que entrou em contato com o Governo Federal para solicitar apoio.

“Atento às notícias sobre a interceptação da missão humanitária em Gaza, da qual participava a deputada Luizianne Lins. Conversei com o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e com o presidente Hugo Motta, da Câmara. Seguirei acompanhando os esforços empreendidos pelo Governo do Brasil para que sejam garantidos todos os direitos e a integridade da missão. Minha solidariedade neste difícil momento”. O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), demonstrou indignação com o caso e exigiu a “libertação imediata e a abertura do corredor humanitário”. “Nossa admiração à deputada Luizianne Lins pela coragem inabalável de enfrentar o cerco cruel e levar ajuda a quem mais precisa. Estamos atentos e vigilantes, prontos para proteger a vida de todos os brasileiros que, com bravura, desafiam a violência e a injustiça impostas pelo governo genocida de Israel”, enfatizou.

O deputado federal Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional, afirmou que o caso já foi repassado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. “Imediatamente, procurei e mostrei o vídeo que a equipe dela postou para o presidente Hugo Motta, já falei também com o embaixador Mauro Vieira para que o Itamaraty pudesse estar tomando todas as providências que sejam necessárias. Enquanto coordenador da bancada do Ceará, eu vou tentar ajudar para que a gente possa, o mais rápido possível, ter noção do paradeiro da deputada Luizianne Lins”, informou. Hugo Motta afirmou que solicitou apoio ao Itamaraty, em contato com o ministro Mauro Vieira, “para que a parlamentar e os demais cidadãos brasileiros capturados recebam a devida proteção consular”.

Waldemir Catanho, superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), repudiou a interceptação feita pelo governo de Israel e destacou a missão realizada pela flotilha humanitária. “Nosso repúdio aqui à atitude do governo de Israel. A flotilha, esse grupo de barcos, leva alimentos, leva comida, leva assistência para um povo que está morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de doença. São dois milhões de pessoas na população de Gaza, que nesse momento sofrem um massacre do governo israelense e essa missão humanitária foi interceptada pela marinha de Israel de forma absolutamente ilegal para perpetuar esse sofrimento daquele população”, disse. Flotilha: barcos interceptados A Flotilha Global Sumud busca levar alimentos, água potável e suprimentos médicos à Gaza em meio à crise humanitária na região. Representantes de 44 países, incluindo ativistas, parlamentares e líderes sociais, participam da missão.