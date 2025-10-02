Entenda o que motivou Luizianne a embarcar em missão rumo a Gaza

Embarcação da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins foi interceptada pelas forças armadas do governo de Israel / Crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal Luizianne Lins (PT) integra a missão Global Sumud Flotilla, grupo de embarcações que tenta levar ajuda humanitária em direção à Faixa Gaza e teve diversos barcos interceptados por Israel. Na última sexta-feira, 27, em vídeo compartilhado nas redes sociais, a parlamentar explicou os motivos de participar da missão. “Quem me conhece sabe que a gente já participou de diversos movimentos em defesa da vida, da paz, do amor, do socialismo. E eu quero dizer para vocês que eu sou socialista internacionalista. A minha formação política toda na minha juventude passou por isso. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras do povo, de uma forma geral, é internacional e é por isso que eu estou aqui”, afirmou.

Na oportunidade, a parlamentar criticou o bloqueio à entrada de alimentos e medicamentos. “Muitas vezes, quando eles chegam perto daquele local para buscar comida, são covardemente atacados. Isso é uma coisa inadmissível. Isso é uma coisa que deveria revoltar todo mundo”. E concluiu: "Cada um no seu lugar pode colaborar contra esse genocídio em massa, principalmente de crianças que estão sofrendo, inocentes que estão sofrendo, estão sendo dizimados pelo exército cruel de Israel que pratica terrorismo de estado".

Interceptação A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo que registra a interceptação, por parte das Forças Armadas de Israel, de embarcações. A publicação reitera que se trata de um grupo "pacífico e não violento que transportava alimentos, fórmula infantil, remédios e voluntários de 47 países rumo a Gaza", que foram detidos por Israel há mais de 14 horas.