Entenda o que motivou Luizianne a embarcar em missão rumo a Gaza

Entenda o que motivou Luizianne a embarcar em missão internacional rumo a GazaDeputada participa de Global Sumud Flotilla, que tenta levar ajuda humanitária a Gaza e teve embarcações interceptadas pelo exército de Israel
A deputada federal Luizianne Lins (PT) integra a missão Global Sumud Flotilla, grupo de embarcações que tenta levar ajuda humanitária em direção à Faixa Gaza e teve diversos barcos interceptados por Israel. Na última sexta-feira, 27, em vídeo compartilhado nas redes sociais, a parlamentar explicou os motivos de participar da missão.
“Quem me conhece sabe que a gente já participou de diversos movimentos em defesa da vida, da paz, do amor, do socialismo. E eu quero dizer para vocês que eu sou socialista internacionalista. A minha formação política toda na minha juventude passou por isso. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras do povo, de uma forma geral, é internacional e é por isso que eu estou aqui”, afirmou.
Luizianne ressaltou que a missão tem como objetivo denunciar a situação enfrentada pela população palestina em Gaza. “Vidas humanas importam em qualquer lugar, assim como a natureza também importa em qualquer lugar”, disse, reforçando que considera o atual cenário um genocídio.
Segundo a ex-prefeita de Fortaleza, “nunca houve uma catástrofe tão grave, pelo menos no século XXI, que está acontecendo agora, que é o genocídio praticado por Israel em Gaza”. Ela destacou que milhares de palestinos têm sido mortos diariamente e acusou o exército israelense de usar a fome como arma de guerra.
“Quando não são assassinados com bombas, quando não são assassinados esmagados por pedras após as explosões, eles estão sofrendo de fome e sede. Exatamente isso. O exército de Israel tem tratado as pessoas usando a fome como arma de guerra”, desenvolveu Luizianne.
Na oportunidade, a parlamentar criticou o bloqueio à entrada de alimentos e medicamentos. “Muitas vezes, quando eles chegam perto daquele local para buscar comida, são covardemente atacados. Isso é uma coisa inadmissível. Isso é uma coisa que deveria revoltar todo mundo”.
E concluiu: "Cada um no seu lugar pode colaborar contra esse genocídio em massa, principalmente de crianças que estão sofrendo, inocentes que estão sofrendo, estão sendo dizimados pelo exército cruel de Israel que pratica terrorismo de estado".
Interceptação
A Flotilha Global Sumud divulgou, na manhã desta quinta-feira, 2, um vídeo que registra a interceptação, por parte das Forças Armadas de Israel, de embarcações. A publicação reitera que se trata de um grupo "pacífico e não violento que transportava alimentos, fórmula infantil, remédios e voluntários de 47 países rumo a Gaza", que foram detidos por Israel há mais de 14 horas.
O vídeo mostra momentos em que diversas embarcações do grupo foram abordadas por Israel, dentre elas a Flotilha Grande Blu, onde estava a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). As imagens mostram pequenas embarcações com soldados israelenses aproximando-se dos barcos da missão, além de soldados adentrando nas embarcações com armas apontadas para os ocupantes.
Em texto divulgado, a Global Sumud afirma que várias embarcações foram detidas por uma "barreira semelhante a uma corrente em águas internacionais, onde Israel não tem jurisdição — assim como não a tem sobre as águas e a costa de Gaza — agravando ainda mais os crimes de guerra e o bloqueio ilegal impostos por Israel".