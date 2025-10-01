Com Luizianne a bordo, flotilha é interceptada por Israel

Embarcações de ajuda humanitária tentam chegar a Gaza / Crédito: Reprodução/Instagram

A flotilha humanitária Flotilha Global Sumud, que tenta chegar a Gaza, denunciou que foi interceptada pelas forças armadas de Israe nesta quarta-feira, 1º. Entre os integrantes do grupo, está a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que segue no barco Grande Blu-Jabalia. Além dela, a flotilha é composta por dezenas de voluntários de mais de 40 países em missão humanitária para levar alimentos e medicamentos à população de Gaza. No site da organização, o barco da deputada aparece com o status de interceptado junto de outras 8 embarcações. A comunicação foi perdida com a parlamentar e, em suas redes, foi publicado vídeo gravado previamente, temendo justamente a perda de contato com Luizianne e outros ativistas. O grupo já vinha denunciando que estava sofrendo ataques.



"Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil e, se você está assistindo este vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação com Israel e me levar para casa", diz a deputada no registro. Segundo a comunicação da deputada, autoridades brasileiras e organismos internacionais já estão sendo acionados para acompanhar a situação e garantir a integridade do grupo. "Nas últimas horas, ocorreu grande expectativa de que as embarcações conseguiriam chegar às pessoas famintas, dada a repercussão internacional, com declaração de apoio de diversos países. Porém, a movimentação neste momento é para o rapto, prisão e posterior deportação dos membros da missão, como ocorreu com o barco Madlen, da Flotilha da Liberdade, no último mês de junho", afirmou nota da comunicação da deputada. No grupo, há também o ativista brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. Eles explicaram estar "cercados por navios de guerra israelenses". Segundo a organização, as câmeras das embarcações estão fora do ar e os barcos foram abordados por militares. Em um dos comunicados, é dito que o barco Alma, que levava, Thiago, e as embarcações Adara e Sirius, ambos com brasileiros a bordo, além de interceptados, foram abordados por militares.

"Além dos barcos já confirmados como interceptados, a transmissão e a comunicação foram perdidas com várias outras embarcações", diz comunicado da organização. "Este é um ataque ilegal contra ativistas humanitários desarmados em águas internacionais. Conclamamos governos, líderes mundiais e instituições internacionais a exigirem a segurança e a libertação de todos a bordo, e a seguirem monitorando a situação de perto". Oficialmente, a Marinha israelense afirmou que "ordenou a mudança de rota da flotilha que, se encontra próxima do território palestino". A informação é do Ministério das Relações Exteriores.

"A Marinha israelense entrou em contato (...) com a flotilha e pediu que mudasse de rota", indicou o ministério em comunicado. "Israel informou à flotilha que ela está se aproximando de uma zona de combate ativa e que está violando um bloqueio naval legítimo", acrescentou. Barcos e brasileiros até agora interceptados são: Barco Grande Blu Luizianne Lins, deputada federal pelo PT

Barco Alma Thiago Ávila (membro do Comitê Diretor da Global Sumud Flotilla) Barco Sirius