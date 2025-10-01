A caminho de Gaza, Luizianne acompanha votações da Câmara e evita antecipar candidatura em 2026Parlamentar também comentou sobre cenário político do PT no Brasil
Apesar de estar em alto mar, a deputada federal Luizianne Lins (PT) demonstrou participar das votações que ocorrem na Câmara dos Deputados. Ela reiterou o voto contra a PEC da Blindagem em primeiro turno e disse estar pronta para apoiar, nesta quarta-feira, 1º, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.
Questionada ainda sobre uma possível reeleição para deputada federal ou a candidatura ao Senado em 2026, Luizianne preferiu "dar tempo ao tempo" e não antecipar decisões, que serão tomadas "a partir da conjuntura".
"Deixa eu voltar para me colocar sobre essas questões, porque já são muitas emoções, é muita coisa ao mesmo tempo”, disse a deputada ao O POVO News.
PEC da Blindagem
A maioria dos deputados federais cearenses votou a favor da admissibilidade da chamada PEC da Blindagem, que restringe a prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos.
“Eu tomei a decisão de vir, estou em uma missão oficial da Câmara e, inclusive, votei no primeiro turno – que é o mais importante — contra a PEC da proteção sem limites aos parlamentares”, destaca Luizianne.
Dos 22 parlamentares, 16 disseram "sim" à mudança nas regras de imunidade parlamentar, quatro votaram "não" e dois não participaram da sessão, foram estes: José Guimarães (PT), Denis Bezerra (PSB).
Assista a entrevista completa:
Votação do IOF
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou para esta quarta-feira, 1º, a votação do projeto de lei nº 1.087/25, que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.
Há dois projetos tramitando no Congresso sobre essa isenção: um no Senado e outro na Câmara dos Deputados. O projeto do Governo Federal está na Câmara dos Deputados e é relatado pelo deputado federal Arthur Lira. Caso seja aprovado, ele é encaminhado ao Senado.
Com a diferença de 5 horas de fuso horário em relação ao Brasil, a deputada contou que ficou acordada na madrugada “esperando para poder votar”. Ela acrescenta: “E hoje vou votar com muita vontade na questão do IOF”.
Leia mais
Cenário político
Luizianne Lins menciona o cenário político atual relacionado ao PT, elogiando o atual presidente e colega de partido, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e citou o governador do Estado e o prefeito de Fortaleza, Elmano de Freitas e Evandro Leitão, respectivamente.
“Do ponto de vista da política, eu posso dizer que obtive sucesso em relação a quem eu acreditava que estava no poder. Temos o presidente Lula governando lindamente o país. (...) O Elmano está no Governo do Estado, o Evandro agora na Prefeitura de Fortaleza. Então, esperamos que todos eles não decepcionem o povo”, afirmou.
"O País está num processo acelerado de crescimento de emprego,estamos quase com com a situação de pleno emprego", elogiou.