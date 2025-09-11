Luizianne Lins integra missão rumo a Gaza

Luizianne Lins se une a missão que leva suprimentos a Gaza / Crédito: Max Wel/assessoria deputada Luizianne Lins

A deputada federal, e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT-CE) participa de uma missão internacional de ajuda humanitária à Faixa de Gaza que sofreu ataques recentes contra embarcações. A flotilha Global Sumud (GSF), formada por barcos de diferentes países, busca levar suprimentos à população palestina e desafiar o bloqueio naval imposto por Israel.

A flotilha informou na quarta-feira, 10, no horário local, que uma de suas embarcações foi atingida por um drone no porto de Sidi Bou Said, na Tunísia. O episódio foi o segundo ataque registrado em dois dias contra barcos do mesmo grupo.



A iniciativa, que utiliza embarcações civis para tentar romper o bloqueio naval imposto por Israel, destacou em comunicado que não houve feridos entre passageiros e tripulação. Na véspera, a organização já havia relatado um ataque semelhante em águas tunisianas.

Ataques aumentam tensão na missão

Luizianne ainda não embarcou. A parlamentar embarcará da Sicília, na Itália, onde já está se preparando e aguardando o momento de se unir ao grupo. Em suas redes sociais, a parlamentar classificou a situação como “grave e urgente”, ao compartilhar imagens de uma embarcação em chamas.

