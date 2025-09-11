Luizianne Lins integra missão rumo a Gaza

Ataques contra flotilha internacional não impedirão embarque de Luizianne rumo a GazaDeputada do PT se une a ativistas internacionais em missão que desafia bloqueio de Israel. Iniciativa já sofreu pelo menos dois ataques
A deputada federal, e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT-CE) participa de uma missão internacional de ajuda humanitária à Faixa de Gaza que sofreu ataques recentes contra embarcações. A flotilha Global Sumud (GSF), formada por barcos de diferentes países, busca levar suprimentos à população palestina e desafiar o bloqueio naval imposto por Israel.
A flotilha informou na quarta-feira, 10, no horário local, que uma de suas embarcações foi atingida por um drone no porto de Sidi Bou Said, na Tunísia. O episódio foi o segundo ataque registrado em dois dias contra barcos do mesmo grupo.
A iniciativa, que utiliza embarcações civis para tentar romper o bloqueio naval imposto por Israel, destacou em comunicado que não houve feridos entre passageiros e tripulação. Na véspera, a organização já havia relatado um ataque semelhante em águas tunisianas.
Ataques aumentam tensão na missão
Luizianne ainda não embarcou. A parlamentar embarcará da Sicília, na Itália, onde já está se preparando e aguardando o momento de se unir ao grupo. Em suas redes sociais, a parlamentar classificou a situação como “grave e urgente”, ao compartilhar imagens de uma embarcação em chamas.
“Explosão no principal barco da Global Sumud Flotilla, missão humanitária rumo a Gaza. A primeira informação é de que não há feridos. A coordenadora da missão, Yasemin Acar, publicou que a explosão seria um ataque de drone”, escreveu a parlamentar cearense.
A missão reúne representantes de 44 países, incluindo ativistas, parlamentares e líderes sociais. Entre eles, está a ambientalista sueca Greta Thunberg. O objetivo é entregar suprimentos médicos, alimentos e água potável, em meio à crise humanitária agravada pelos bombardeios israelenses e pelo bloqueio à entrada de ajuda internacional.
Compromisso mantido apesar dos riscos
Apesar dos ataques recentes, a Global Sumud Flotilla informou que seguirá com a missão de levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. A deputada Luizianne Lins, que integra a iniciativa, afirmou em suas redes sociais que permanecerá no esforço internacional e disse que a iniciativa é, agora, “um marco moral da história da humanidade”.
Luizianne destacou ainda que essa é uma das decisões mais importantes de sua vida. “Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de tomar decisões importantes”, disse a deputada.
