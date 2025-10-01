Flotilha com Luizianne está a menos de 24h da Faixa de Gaza

Uma embarcação israelense se aproximou do barco principal da Flotilha Global Sumud nas últimas horas, mas não houveram ataques

A deputada federal Luizianne Lins (PT) está a cerca de 185,2 km da costa da Faixa de Gaza. A Flotilha Global Sumud deve chegar na costa em menos de 24 horas, segundo a parlamentar. Em entrevista exclusiva ao programa O POVO News, nesta quarta-feira, 1º, a parlamentar revelou que, a essa distância, a embarcação está “apreensiva” e ao mesmo tempo, "esperançosos de que vamos conseguir cumprir essa missão humanitária”.

O grupo disse que navios militares israelenses realizaram "manobras de intimidação" contra a Flotilha. “Nas últimas horas, a gente teve uma tensão, tendo em vista que uma embarcação israelense se aproximou do barco principal da Flotilha, onde estão Thiago Ávila e Greta Thunberg. Acreditávamos que estava havendo alguma intercepção dos barcos, mas isso não se concretizou”, disse a deputada.

O barco em que está Luizianne navega sob a bandeira da Polônia, e presenciou explosões registradas no dia 23 de setembro, quando embarcações da Flotilha foram alvo de um ataque de drones. Segundo a parlamentar, as explosões ocorreram ao lado do barco, em uma ação que teria como objetivo intimidar e sabotar a chegada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

“Foi um horror, vivenciei isso de perto. Perto da nossa embarcação foram oito explosões”, contou Luzianne.

E continuou relatando: “Por isso mesmo a embarcação foi mais lenta porque foi parando e acompanhando a costa da Grécia, para navegarmos em águas gregas sob fiscalização da marinha grega. Foi quando conseguimos ter alguns dias de tranquilidade”, explicou a deputada.

