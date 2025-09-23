Deputada do CE relata ataque a drones contra flotilha rumo a Gaza

Deputada está bem e cumpre os protocolos emergências / Crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), relatou nesta terça-feira, 23, que embarcações da Global Sumud Flotilla (GSF) foram alvo de um ataque de drones. Segundo a parlamentar, a ação teria como objetivo intimidar e sabotar a chegada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Segundo ela, foi possível escutar explosões. “Gente, nós estamos nesse momento passando por uma situação de emergência. Está tendo um ataque de drones aqui sobre as embarcações da flotilha. É uma tentativa clara de intimidar as embarcações que estão levando ajuda humanitária a Gaza. É uma tentativa de sabotar através de drones à Global Sumud Flotilla que está a caminho de Gaza para levar mantimentos”, contou em vídeo publicado nas redes sociais.

"Todos os dispositivos que eles estão usando agora são característicos da guerra psicológica. Então, eles não são os dispositivos mais letais. Eles não são bombas incendiárias. Eles não são explosivos fortes, ok?", disse Ávila. A GSF, formada por barcos de diferentes países, busca levar suprimentos à população palestina e desafiar o bloqueio naval imposto por Israel. No último dia 10, a Flotilha informou que uma das embarcações foi atingida por um drone no porto de Sidi Bou Said, na Tunísia. O episódio desta terça foi o segundo ataque registrado em dois dias contra barcos do mesmo grupo. Não houve feridos na época. Luizianne ainda não tinha embarcado.