Deputada do CE relata ataque a drones contra flotilha rumo a Gaza

Rumo a Gaza, Luizianne relata explosões e uso de drones contra flotilha humanitáriaDeputada relatou pelo menos sete explosões próximas às embarcações que levam ajuda humanitária a Gaza
A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), relatou nesta terça-feira, 23, que embarcações da Global Sumud Flotilla (GSF) foram alvo de um ataque de drones. Segundo a parlamentar, a ação teria como objetivo intimidar e sabotar a chegada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Segundo ela, foi possível escutar explosões.
“Gente, nós estamos nesse momento passando por uma situação de emergência. Está tendo um ataque de drones aqui sobre as embarcações da flotilha. É uma tentativa clara de intimidar as embarcações que estão levando ajuda humanitária a Gaza. É uma tentativa de sabotar através de drones à Global Sumud Flotilla que está a caminho de Gaza para levar mantimentos”, contou em vídeo publicado nas redes sociais.
Luizianne disse que os drones lançaram explosivos próximos aos barcos. “Já são sete explosões que nós estamos ouvindo aqui. São perto dos barcos. As explosões acontecem na tentativa de intimidação e nós contamos aí com o apoio de todos e todas para divulgar e fazer parar não só essa tentativa israelense de nos bloquear, mas também acabar o cerco e o bloqueio a Gaza”.
Segundo publicação nas redes sociais de Luizianne, até o momento não há registro de feridos entre os tripulantes. A deputada integra o barco Grande Biu e está bem. Ela cumpre os protocolos de emergência estabelecidos pela flotilha.
De acordo com Giovanna Vial, uma das ativistas que compõem o grupo, quatro embarcações foram atingidas "de alguma forma por drones, seja por meio de químicos ou artefatos". Em outro vídeo compartilhado nas redes sociais, o ativista Thiago Ávila, contou que ninguém ficou ferido.
"Todos os dispositivos que eles estão usando agora são característicos da guerra psicológica. Então, eles não são os dispositivos mais letais. Eles não são bombas incendiárias. Eles não são explosivos fortes, ok?", disse Ávila.
A GSF, formada por barcos de diferentes países, busca levar suprimentos à população palestina e desafiar o bloqueio naval imposto por Israel. No último dia 10, a Flotilha informou que uma das embarcações foi atingida por um drone no porto de Sidi Bou Said, na Tunísia.
O episódio desta terça foi o segundo ataque registrado em dois dias contra barcos do mesmo grupo. Não houve feridos na época. Luizianne ainda não tinha embarcado.
A missão reúne representantes de 44 países, incluindo ativistas, parlamentares e líderes sociais. Entre eles, está a ambientalista sueca Greta Thunberg.
O objetivo é entregar suprimentos médicos, alimentos e água potável, em meio à crise humanitária agravada pelos bombardeios israelenses e pelo bloqueio à entrada de ajuda internacional.
