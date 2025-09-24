ONU exige fim de ataques a flotilha com Luizianne que vai a Gaza

Flotilha Global Sumud Flotilla (GSF) foi alvo de ataque de drones. / Crédito: Reprodução/vídeo/Instagram Global Sumud Flotilla

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (24) o fim dos ataques contra a flotilha que se dirige à Faixa de Gaza, solicitando uma investigação "independente". A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) participa da missão humanitária. na terça-feira, 23, ela relatou nas redes sociais que embarcações da Global Sumud Flotilla (GSF) foram alvo de ataque de drones.

"Deve ser realizada uma investigação independente, imparcial e exaustiva sobre os ataques e o assédio que foram denunciados", declarou um porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al Kheetan, enquanto os ativistas pró palestinos da frota afirmam ter sido alvo de "explosões e múltiplos drones" frente à Grécia. "Estes ataques devem cessar e os responsáveis destas violações devem prestar contas", acrescentou. A flotilha, que zarpou no início do mês de Barcelona, já havia denunciado os ataques com drones frente à Tunísia. "Os ataques e as ameaças contra aqueles que tentam ajuda e apoiar as centenas de milhares de pessoas em Gaza que sofrem de fome e desnutrição desafiam qualquer compreensão", afirmou Al Kheetan. Entre os membros da frota estão ativistas pró-palestina, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg e o ativista brasileiro Thiago Ávila.