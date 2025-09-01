Luizianne vai para a Itália em missão de ajuda humanitária a Gaza

Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

A deputada federal cearense e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT-CE), embarcou nesse fim de semana para a Sicília, na Itália, onde integrará a Global Sumud Flotilla, uma iniciativa internacional de assistência humanitária à Gaza, região marcada por intensos conflitos com Israel há quase dois anos. "Estou indo para cumprir uma missão humanitária que vai tentar furar o bloqueio da Faixa de Gaza", disse a petista em publicação compartilhada nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º. "Eu fui convidada de forma muito honrosa e estou tomando uma das decisões mais importantes da minha vida", completou.

A parlamentar ressalta o tamanho da decisão tomada ao embarcar: "Acho que agora uma questão civilizatória, humanitária, um marco moral nesse momento da humanidade, é a gente poder tentar contribuir, colaborar, para romper o cerco cruel que está sofrendo o povo palestino". No Brasil, Luizianne tem atuado no Parlamento em defesa da causa palestina. Na última quinta-feira, 28, presidiu audiência pública na Câmara dos Deputados sobre medidas diplomáticas e comerciais do país diante do conflito. Segundo a equipe de comunicação da parlamentar, o movimento é articulado por uma ampla coalizão da sociedade civil mundial, que mobiliza dezenas de embarcações com o objetivo de levar ajuda a crianças e outros civis palestinos. Conflito em Gaza O conflito na Faixa de Gaza está próximo de completar dois anos, tendo início em 7 de outubro de 2023. Nesse período, ofensivas violentas foram realizadas, contabilizando milhares de vítimas. O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, contabiliza quase 63 mil mortos desde o começo da guerra.