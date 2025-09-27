Luizianne Lins explica por que participa de missão a Gaza

Luizianne Lins diz que participa de missão a Gaza porque é "socialista internacionalista"Embarcada na Global Sumud Flotilla, deputada cearense critica uso da fome como arma de guerra por Israel
A deputada federal Luizianne Lins (PT) explicou os motivos de integrar a missão Global Sumud Flotilla, embarcação que leva ajuda humanitária em direção à Faixa Gaza. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 27, em vídeo compartilhado nas redes sociais.
“Quem me conhece sabe que a gente já participou de diversos movimentos em defesa da vida, da paz, do amor, do socialismo. E eu quero dizer para vocês que eu sou socialista internacionalista. A minha formação política toda na minha juventude passou por isso. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras do povo, de uma forma geral, é internacional e é por isso que eu estou aqui”, afirmou.
Luizianne ressaltou que a missão tem como objetivo denunciar a situação enfrentada pela população palestina em Gaza. “Vidas humanas importam em qualquer lugar, assim como a natureza também importa em qualquer lugar”, disse, reforçando que considera o atual cenário um genocídio.
Segundo a ex-prefeita, “nunca houve uma catástrofe tão grave, pelo menos no século XXI, que está acontecendo agora, que é o genocídio praticado por Israel em Gaza”. Ela destacou que milhares de palestinos têm sido mortos diariamente e acusou o exército israelense de usar a fome como arma de guerra.
“Quando não são assassinados de bombas, quando não são assassinados esmagados por pedras após as explosões, eles estão sofrendo de fome e sede. Exatamente isso. O exército de Israel tem tratado as pessoas usando a fome como arma de guerra”, desenvolveu Luizianne.
Na oportunidade, a parlamentar criticou o bloqueio à entrada de alimentos e medicamentos. “Muitas vezes, quando eles chegam perto daquele local para buscar comida, são covardemente atacados. Isso é uma coisa inadmissível. Isso é uma coisa que deveria revoltar todo mundo”.
E concluiu: "Cada um no seu lugar pode colaborar contra esse genocídio em massa, principalmente de crianças que estão sofrendo, inocentes que estão sofrendo, estão sendo dizimados pelo exército cruel de Israel que pratica terrorismo de estado".