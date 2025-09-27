Luizianne Lins explica por que participa de missão a Gaza

Luizianne Lins se uniu à missão que leva suprimentos a Gaza / Crédito: Max Wel/assessoria deputada Luizianne Lins

A deputada federal Luizianne Lins (PT) explicou os motivos de integrar a missão Global Sumud Flotilla, embarcação que leva ajuda humanitária em direção à Faixa Gaza. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 27, em vídeo compartilhado nas redes sociais. “Quem me conhece sabe que a gente já participou de diversos movimentos em defesa da vida, da paz, do amor, do socialismo. E eu quero dizer para vocês que eu sou socialista internacionalista. A minha formação política toda na minha juventude passou por isso. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras do povo, de uma forma geral, é internacional e é por isso que eu estou aqui”, afirmou.