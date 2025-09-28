Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após AVC, Mauro Benevides Filho segue na UTI com evolução favorável

Após AVC, Mauro Benevides Filho segue na UTI com evolução favorável

Em nota divulgada neste domingo, 28, a família do parlamentar afirma que seu quadro clínico segue em evolução favorável e que Mauro se manteve disposto e lúcido
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na tarde desta sexta-feira, 26, o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) segue internado em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota publicada neste domingo, 28, a família de Mauro informou que o quadro de saúde do parlamentar está estável e que ele continua lúcido, disposto e comunicativo.

“O deputado federal Mauro Benevides Filho permanece hospitalizado, em decorrência de um AVC. Seu quadro clínico segue em evolução favorável, estando em observação na UTI, com o acompanhamento contínuo de equipe médica especializada. O parlamentar sempre se manteve lúcido e comunicativo, encontrando-se bem-disposto, conversando normalmente e já realizando caminhadas pelo quarto”, diz a nota.

Na publicação, a família também agradeceu as manifestações de solidariedade e carinho recebidas desde o ocorrido.

“A família Benevides agradece, de maneira especial, as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo este processo”, conclui.

Leia mais

Relembre a trajetória do deputado Mauro Filho

Carlos Mauro Benevides Filho é deputado federal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) desde 2023, com mandato até 2027. O cearense, de 66 anos, também é professor e tem mestrado em Economia.

Mauro é o único cearense entre os 20 vice-líderes da Câmara dos Deputados do Governo Lula (PT), mesmo sendo de um partido rival.

No governo Cid Gomes (PSB), foi secretário da Fazenda. O antigo aliado dos irmãos Ferreira Gomes também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de Governo no Estado durante a gestão de Ciro.

Na recente votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, barrada pelo Senado após mobilizações populares contra o projeto, o deputado declarou em suas redes sociais que votou contra.

Entretanto, foi desmentido pela ferramenta de verificação de informações, as notas de comunidade, que confirmou o voto favorável à proposta de proteção ao Congresso Nacional em processos jurídicos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O portal da Câmara dos Deputados também confirma a informação.

No dia seguinte à postagem em que afirmou ter votado contra, o deputado se justificou. Compartilhou um link em que aparecia seu voto negativo, mas que se referia à proteção para presidentes de partidos e à votação secreta.

(Colaboraram Irna Cavalcante/O POVO e Júlia Honorato/Especial O POVO)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar