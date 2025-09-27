Quadro de Mauro Filho é estável e sem sequelas aparentes

Deputado do PDT sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta sexta-feira, 26. Segundo comunicado, ele segue internado em observação

/ Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta sexta-feira, apresenta quadro clínico estável e sem sequelas aparentes, conforme comunicado da equipe do parlamentar divulgado na manhã de sábado, 27.

Na publicação nas redes sociais, foi informado que o deputado segue internado e em observação médica.