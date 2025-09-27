Quadro de Mauro Filho é estável e sem sequelas aparentes

Após AVC: quadro de Mauro Filho é estável e sem sequelas, aponta boletimDeputado do PDT sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta sexta-feira, 26. Segundo comunicado, ele segue internado em observação
O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta sexta-feira, apresenta quadro clínico estável e sem sequelas aparentes, conforme comunicado da equipe do parlamentar divulgado na manhã de sábado, 27.
Na publicação nas redes sociais, foi informado que o deputado segue internado e em observação médica.
"Conforme boletim médico, o parlamentar apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes. A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do deputado", conclui a nota.