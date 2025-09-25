Santa Quitéria: bancada do CE pede reforço federal na segurança

Eleição em Santa Quitéria: após TRE, bancada cearense solicita reforço federal na segurançaBancada cearense solicita atuação da Força Nacional em Santa Quitéria para garantir normalidade na eleição suplementar marcada para o dia 26 de outubro
Diante da ameaça de influência de organizações criminosas, a bancada federal do Ceará encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido para que a Força Nacional de Segurança atue em Santa Quitéria – município a cerca de 223,46 quilômetros de Fortaleza – durante a eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice, marcada para o próximo dia 26 de outubro.
O ofício é assinado pelo coordenador da bancada., deputado Domingos Neto (PSD-CE), pelo vice-coordenador deputado Luiz Gastão (PSD/CE) e pelo senador Cid Gomes (PSB/CE).
Instabilidade política
O pedido surge após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo, conhecido popularmente como Braguinha (PSB), que foi cassado por abuso de poder político e econômico, em investiação que apura ainda ligação com o crime organizado.
Segundo investigações, integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam atuado para pressionar eleitores e tentar manipular o resultado das eleições de 2024 em favor do então prefeito e candidato à reeleição. O ocorrido motivou a convocação da eleição suplementar pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Braguinha não chegou nem a tomar posse, sendo preso horas antes. Atualmente, o ex-prefeito está em prisão domiciliar em Fortaleza.
Parlamentares reforçam necessidade de proteção
Parlamentares cearenses destacam que a presença da Força Nacional é necessária não apenas para proteger os eleitores, mas também para impedir que facções criminosas ou interesses familiares influenciem a votação do pleito suplementar.
Com a cassação do mandato de Braguinha e de seu vice, a cidade passou a ser administrada de forma interina por Joel Barroso (PSB), então presidente da Câmara Municipal e filho do ex-prefeito cassado, que lidera o grupo familiar na disputa pelo controle político local.
“Não podemos permitir que o crime organizado volte a decidir os rumos de uma cidade pela força do medo, da coação. A Força Nacional precisa garantir que cada cidadão de Santa Quitéria possa votar com liberdade e segurança, sem intimidação”, afirma o deputado Luiz Gastão. Ele ressalta ainda que, mesmo com decisões judiciais, algumas práticas políticas irregulares persistem, exigindo atenção redobrada das autoridades.
Com a tensão crescente, a bancada enfatiza que a atuação da Força Nacional é decisiva para assegurar que a eleição aconteça de forma transparente e segura, protegendo tanto os candidatos quanto a população de Santa Quitéria.
TRE-CE já solicitou envio de forças federais
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aprovou na última terça-feira, 23, a requisição de envio de forças federais para Santa Quitéria, visando reforçar a segurança durante a eleição suplementar de 26 de outubro. A decisão foi unânime e reforça a preocupação das autoridades com possíveis interferências de organizações criminosas no pleito, garantindo que o processo eleitoral ocorra de forma ordenada e transparente.
A medida recebeu respaldo do governador Elmano de Freitas (PT) e foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para homologação final.
Segundo o TRE-CE, a presença das forças federais é considerada essencial para assegurar a tranquilidade da votação, especialmente diante do histórico de ameaças a eleitores, candidatos e servidores públicos durante o último pleito no município.
