MP apura gasto de R$ 2,2 mi em shows de Safadão e Natanzinho Lima

Ministério Público do Ceará instaurou procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades na contratação de shows no município de Ocara / Crédito: Divulgação/MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) instaurou um procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades na contratação de shows no município de Ocara, localizado a 105,03 quilômetros de Fortaleza. De acordo com o órgão, o montante destinado aos cachês dos artistas contratados para a Festa das Almas de 2025 totalizou R$ 2,2 milhões. A decisão foi divulgada na edição de terça-feira, 23, do Diário Oficial do MPCE. O evento está previsto para ocorrer nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

“Somente com a contratação dos artistas, o Município comprometeu R$ 2.285.000 dos cofres públicos. A justificativa apresentada nos processos administrativos (anexos) aponta que os valores contratados estariam compatíveis com os preços de mercado”, aponta a publicação. Justificativa Para justificar o cachê de Wesley Safadão, por exemplo, a Prefeitura indicou as contratações realizadas em: Altos, no Piauí, cidade com 45 mil habitantes e o valor pago de R$ 1,2 milhão; Imperatriz, no Maranhão, com cerca de 260 mil habitantes pagou R$ 1,4 milhão ao cantor; e o Estado do Amapá, com mais de 800 mil habitantes, destinou o montante de R$ 1,5 milhão. Em um dos anexos do processo, o Ministério Público também comparou os números com os valores pagos pela Prefeitura na Festa das Almas em 2023.