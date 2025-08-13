Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPCE entra na Justiça para que Prefeitura de Trairi faça concurso público

Ação aponta precariedade de contratos temporários, terceirizados e cargos comissionados; órgão aponta pelo menos 886 colaboradores em situação precária
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Trairi - município distante cerca de 126 km de Fortaleza - entrou com uma Ação Civil Pública na segunda-feira, 11, para obrigar a Prefeitura de Trairi a realizar um concurso público no município.

A iniciativa visa substituir cargos atualmente ocupados por funcionários temporários, terceirizados e comissionados, quase dez anos após a última seleção pública, realizada em 2016.

Segundo o MP, há pelo menos 886 colaboradores atuando em situação precária, distribuídos em diferentes funções. O órgão divulgou ainda que as situações mais preocupantes envolvem os cargos de:

  • Professores, contratados por seleções simplificadas desde o último concurso;
  • Profissionais da saúde, que trabalham por meio de empresas terceirizadas;
  • Cargos em comissão com funções típicas de cargos efetivos, contrariando a Constituição, que reserva essas posições apenas para funções de direção, chefia e assessoramento.

A Promotoria solicita, ainda, que a Justiça conceda tutela de urgência, determinando que a Prefeitura:

  1. Constitua a comissão responsável pelo concurso;
  2. Inicie a contratação da banca organizadora;
  3. Apresente cronograma para publicação do edital dentro de prazo razoável, sob pena de multa.

Ao final do processo, o MP pede ainda a anulação de terceirizações indevidas, a extinção de cargos comissionados irregulares e a rescisão dos contratos de professores contratados de forma precária.

O Sindicato dos Servidores Públicos de Trairi também foi solicitado a participar da ação, fornecendo informações e esclarecimentos relevantes à Justiça.

O que diz a Prefeitura?

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Trairi para obter esclarecimentos sobre o caso. Em nota, o Executivo afirmou que ainda não foi notificado oficialmente e, portanto, não pode se manifestar sobre o conteúdo da ação:

"Até o presente momento a Prefeitura não foi citada, não tendo portanto acesso ao inteiro teor da matéria, visto isso, não há como prestar mais esclarecimentos. Agradecemos a compreensão", pontuou.

Quaisquer atualizações ou posicionamentos adicionais da Prefeitura serão incluídos nesta matéria.

