MPCE entra na Justiça para que Prefeitura de Trairi faça concurso público

Prefeitura de Trairi é acionada pela Justiça para realizar concurso público. / Crédito: Divulgação MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Trairi - município distante cerca de 126 km de Fortaleza - entrou com uma Ação Civil Pública na segunda-feira, 11, para obrigar a Prefeitura de Trairi a realizar um concurso público no município. A iniciativa visa substituir cargos atualmente ocupados por funcionários temporários, terceirizados e comissionados, quase dez anos após a última seleção pública, realizada em 2016.



Segundo o MP, há pelo menos 886 colaboradores atuando em situação precária, distribuídos em diferentes funções. O órgão divulgou ainda que as situações mais preocupantes envolvem os cargos de:

Professores, contratados por seleções simplificadas desde o último concurso;



Profissionais da saúde, que trabalham por meio de empresas terceirizadas;



, que trabalham por meio de empresas terceirizadas; Cargos em comissão com funções típicas de cargos efetivos, contrariando a Constituição, que reserva essas posições apenas para funções de direção, chefia e assessoramento. A Promotoria solicita, ainda, que a Justiça conceda tutela de urgência, determinando que a Prefeitura:

Constitua a comissão responsável pelo concurso; Inicie a contratação da banca organizadora; Apresente cronograma para publicação do edital dentro de prazo razoável, sob pena de multa. Ao final do processo, o MP pede ainda a anulação de terceirizações indevidas, a extinção de cargos comissionados irregulares e a rescisão dos contratos de professores contratados de forma precária. O Sindicato dos Servidores Públicos de Trairi também foi solicitado a participar da ação, fornecendo informações e esclarecimentos relevantes à Justiça.



O que diz a Prefeitura?

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Trairi para obter esclarecimentos sobre o caso. Em nota, o Executivo afirmou que ainda não foi notificado oficialmente e, portanto, não pode se manifestar sobre o conteúdo da ação:

"Até o presente momento a Prefeitura não foi citada, não tendo portanto acesso ao inteiro teor da matéria, visto isso, não há como prestar mais esclarecimentos. Agradecemos a compreensão", pontuou.

Quaisquer atualizações ou posicionamentos adicionais da Prefeitura serão incluídos nesta matéria.