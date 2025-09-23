Acaraú: relator vota para cassar prefeita; julgamento é adiado

Ana Flávia Monteiro, prefeita reeleita de Acaraú, é alvo de ação investigativa protocolada pelo Ministério Público Eleitoral / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou nesta terça-feira, 23, julgamento do pedido de cassação dos diplomas da prefeita reeleita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro (PSB), e do vice-prefeito, Rogério Rios (PSB). Embora o relator, desembargador José Maximiliano Machado, tenha votado pela cassação do mandato e pela realização de novas eleições no município, o processo foi suspenso após um pedido de vistas. Ana Flávia Monteiro, que venceu as eleições de 2024 com 66% dos votos, foi acusada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de praticar abuso de poder político, econômico e midiático durante o pleito. O MPE recorreu de uma decisão de primeira instância que havia inocentado os gestores.

Voto do Relator O relator, juiz eleitoral José Maximiliano Machado, julgou procedente em parte a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), reconhecendo a prática de abuso de poder político de autoridade e abuso dos meios de comunicação por parte da prefeita. A principal irregularidade apontada pelo relator foi o uso indevido das redes sociais da Prefeitura para promoção pessoal da candidatura. O desembargador destacou que houve "menção e marcação em publicações" nas páginas oficiais, transformando o espaço público em "vitrine eleitoral personalizada", configurando "nítido desvio de finalidade da publicidade estatal" e afronta ao princípio da impessoalidade. O relator mencionou o "nítido caráter de promoção pessoal" da então prefeita e candidata, com links que direcionavam os eleitores ao seu perfil pessoal. Foi constatado um total de 210 postagens no período analisado. Para o relator, isso "excede os limites do aceitável" e revela um "verdadeiro aparelhamento da máquina estatal em benefício de uma candidatura específica". Apesar de algumas publicações terem ocorrido antes do período eleitoral, o relator afirmou que a repetida utilização de marcações e links "retroalimentam o algoritmo de recomendação das plataformas digitais", desequilibrando a disputa eleitoral acirrada. Além disso, foi ressaltado que as publicações continuam ativas no Instagram, mesmo após determinação de retirada do ar.

O relator citou entendimento da Corte de que o "uso da publicidade institucional em favor de agente político, ainda que sem pedido expresso de voto, configura abuso de poder" quando há promoção pessoal e provoca desequilíbrio no pleito. Sanções e novas eleições Com base na caracterização do abuso de autoridade nos meios de comunicação, o relator aplicou as seguintes sanções: 1. Inelegibilidade para Ana Flávia Monteiro pelo prazo de oito anos subsequentes ao pleito de 2024. O MPE também havia pedido a inelegibilidade de oito anos.

2. Cassação de seu diploma e perda do mandato.

3. Extensão das penas ao vice-prefeito eleito, Rogério Rios, sem declarar sua inelegibilidade.

4. Como consequência direta da cassação, o relator determinou que novas eleições sejam realizadas no município.