Plano Diretor: presidente propõe visita a áreas verdes antes de votação

Benigno Júnior (Republicanos), vereador de Fortaleza / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O vereador Benigno Júnior (Republicanos), presidente da Comissão do Plano Diretor, quer levar os vereadores às áreas verdes antes de analisar as mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) que revogam ou atenuam os efeitos de leis que excluíram locais da cidade das áreas de proteção ambiental. Os projetos estão parados desde maio na comissão, após pedido de vistas do vereador Paulo Martins (PDT), e ainda seguem sem previsão de votação. Benigno defende levar os parlamentares para analisar as áreas, pois mudou a composição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que aprovou as propostas no ano passado e que agora podem manter ou não a revogação.