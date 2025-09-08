Evandro Leitão avalia primeiros 8 meses de prefeitura citando equilíbrio nas contas públicas

Encontro do Prefeito Evandro Leitão (PT) com o Lide Ceará / Crédito: André Lima

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apresentou nesta segunda-feira, 8, em evento do Grupo de Líderes Empresariais - Lide Ceará, o balanço geral dos oito primeiros meses de gestão. O mandatário citou a questão fiscal como ponto central da gestão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

"Desde o primeiro momento da nossa gestão, nós estamos tentando equilibrar as finanças. Ainda não conseguimos 100%, mas estamos a passos largos, a gente tem avançado bastante", afirmou o prefeito. Ele explicou que um dos principais desafios segue sendo melhorar a nota de avaliação de crédito do município junto ao Tesouro Nacional. Em fevereiro, a Prefeitura de Fortaleza foi rebaixada no ranking de Capacidade de Pagamento (Capag) de B para C. O resultado diz respeito ao ano de 2024, na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). A análise pontua de A a D como estão os municípios em relação aos pagamentos. As notas A ou B são para as unidades federativas que são consideradas "bons pagadores", podendo receber condições especiais de financiamentos. Já os que recebem C ou D, são considerados investimentos de risco, sem receber benefícios especiais nos financiamentos. A cidade de Fortaleza ocupava, anteriormente, nota B no Capag, mas acabou sendo rebaixada na última avaliação em razão do indicador poupança corrente, que sinaliza se o ente federativo está gerando poupança suficiente para absorver um eventual aumento das despesas.