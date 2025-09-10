Por que voto de Fux pró-Bolsonaro surpreendeu até defesas e chocou juristas

Victor Piemonte/STF Conhecido por ser um ministro muito duro em ações penais, ou seja, que raramente atende pedidos das defesas, Luiz Fux adotou a postura oposta no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete ex-integrantes de seu governo, no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro votou, nesta quarta-feira (10/9), para que o processo seja anulado e absolveu Bolsonaro por todos os cinco crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República.

"A questão do voto do ministro Fux chocou todos pela falta total de aderência ao passado. Vamos lembrar que o ministro Fux sempre foi punitivista", disse o criminalista Aury Lopes Júnior, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em um vídeo compartilhado em seu Instagram. Até 20h da quarta-feira, quando seu voto já durava mais de 9 horas, Fux só havia condenado o delator Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com isso, formou-se maioria por sua condenação — os ministros, porém, ainda vão decidir se sua pena será reduzida ou extinta, como prêmio pela colaboração. Acusados de tentar um golpe de Estado após Bolsonaro perder as eleições de 2022, todos os réus negam envolvimento em planos ou ações autoritárias.

Além de Fux, já votaram os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ambos pela condenação dos oito. O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF, formada por cinco ministros — ou seja, se houver mais um voto pela condenação de Bolsonaro, ele será considerado culpado. A expectativa é que Fux conclua seu voto nesta quarta-feira e o julgamento seja retomado na quinta-feira com os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Juristas já esperavam que Fux divergiria de Moraes, devido a posições recentes adotadas pelo ministro. Ele passou, por exemplo, a considerar excessivas as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, após ter apoiado essas condenações nos primeiros julgamentos.

Apesar disso, advogados dos réus ouvidos pela BBC News Brasil reconheceram que o voto de Fux pela absolvição surpreendeu. Inicialmente, a expectativa era de que ele poderia votar por condenações mais brandas que Moraes. Outro ponto celebrado pelos advogados foi a decisão de Fux de atender a maioria das preliminares levantadas pelas defesas. As questões preliminares costumam tratar da legalidade do processo, e são analisadas antes que os ministros decidam sobre a culpa ou inocência dos réus. Ao analisar esses pedidos, o ministro votou, por exemplo, para que toda a ação penal fosse anulada por entender que houve cerceamento da defesa, devido à falta de tempo adequado para que os advogados analisassem o grande volume de conteúdo produzido pela investigação da Polícia Federal.

Ele também considerou que o processo deveria ter tramitado na primeira instância judicial, e não no Supremo, e disse que isso também era um motivo para anular a ação penal. Moraes e Dino, porém, rejeitaram essas preliminares e votaram pela legalidade do processo. Cármen Lúcia e Zanin ainda vão se manifestar nesse ponto, mas há expectativa de que também recusem os pedidos. Gustavo Moreno/STF Advogado de Bolsonaro disse que voto de Fux "lavou nossa alma" 'Um dos episódios mais estranhos da história do Supremo' O ex-defensor público federal Caio Paiva também considerou surpreendente a postura mais branda de Fux no julgamento de Bolsonaro, típica de um "garantista" — ou seja, um juiz que dá maior peso em seus votos às garantias constitucionais dos acusados e aos argumentos das defesas.