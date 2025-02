Maiores aliados do PT no Ceará, PSB e PSD ensaiam disputa por espaços

Evento de filiação de deputados ao PSB contou até com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) / Crédito: FÁBIO LIMA

O expressivo resultado nas urnas em 2024, no Ceará, somado às recentes filiações de série de deputados ao partido, tornaram o Partido Socialista Brasileiro (PSB) uma força em ascensão no Estado. Se o Partido dos Trabalhadores (PT) tem, além da prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e a presidência da República, o PSB hoje tem 66 prefeitos eleitos no Estado, um senador e a maior bancada de deputados estaduais — empatada com o PT. A força do partido fo catapultada com a filiação do senador Cid Gomes, que trouxe diversos aliados — e espera trazer ainda mais até a eleição de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro partido com força na base governista, o PSD pode ver como uma ameaça um possível aumento no protagonismo do PSB. Os três partidos ocupam hoje os principais espaços na política cearense.

“Acho que o PSB está querendo chegar e ir ocupando todos os espaços da chapa. Da forma que vai, ele vai pedir também o lugar de governador”, disse o deputado federal Luiz Gastão (PSD), na sexta-feira, 7, durante participação no Debates do Povo, na rádio O POVO CBN. Em conversa com O POVO, Gastão disse que a eleição de 2026 ainda está muito distante, que o momento é de governar, preocupar-se com entregas para a população. "Estão antecipando demais o jogo eleitoral, isso só dificulta, não é bom para o governo", argumenta. Gastão, no entanto, contemporizou e disse achar natural a luta pelo poder dentre todos os partidos. "Cada um faz seus movimentos", disse o parlamentar. Para ele, o PSD está unido no Ceará, sob o comando do ex-vice governador Domingos Filho, com três deputados federais e três estaduais e o objetivo de ampliar a bancada na próxima eleição.

Na última eleição em Fortaleza, o PSB era favorito para ocupar a vice de Fortaleza na chapa de Evandro Leitão (PT), mas a vaga acabou sendo ocupada por Gabriella Aguiar (PSD). Se o PSB é mais forte no Estado, o PSD tem mais relevante em Fortaleza. Bônus e ônus A relação do PSB com o governo Elmano de Freitas (PT) parece muito bem, depois da turbulência no fim do ano passado. Tanto o presidente estadual do partido, quanto o próprio Cid Gomes, declaram que reeleger o petista está nas principais metas da sigla. Com tanta força entre os correligionários, porém, não é de se estranhar que o partido queira mais visibilidade e poder de decisão entre a base governista.