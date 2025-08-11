Elmano sobre Ciro: 'Adversário a gente não escolhe, a gente enfrenta'O ainda pedetista deverá ir para o PSDB e é cogitado para concorrer a governador do Ceará, contra Elmano
O governador Elmano de Freitas (PT) foi econômico ao comentar a perspectiva de Ciro Gomes deixar o PDT e se filiar ao PSDB, com perspectiva de concorrer a governador do Ceará em 2026, contra o próprio Elmano, que deverá concorrer à reeleição.
"A decisão é dele (Ciro) e ele vai caber tomar decisão", disse sobre a provável mudança de partido. "Aprendi que na política adversário a gente não escolhe, a gente enfrenta", completou o governador, ao participar da entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira.
Com informações deJoão Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília
