Segundo dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra e piadas de Dino

O segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus teve momentos de descontração. Apesar da gravidade da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, até mesmo dona Zilda, sogra de um dos advogados, foi citada na sustentação oral diante da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). "Minha sogra fala assim: 'Às vezes, as palavras são como punhal, como uma arma. Machucam, doem", disse o advogado Andrew Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. "E por que lembrei da minha querida sogra?", perguntou ele, em seguida. O ministro do STF Flávio Dino não se conteve. "Estou curioso!", afirmou. Alexandre de Moraes, o relator do processo da trama golpista, emendou: "A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?"

Risadas tomaram conta do plenário de poltronas alaranjadas. O advogado respondeu que se dava muito bem com a sogra. "Minha querida dona Zilda, eu tenho um amor profundo por ela", contou. "Ministro Dino, ministro Alexandre, tal qual Vossas Excelências, (ela) me trata, honestamente, muito melhor do que mereço". Engana-se, porém, quem pensa que a argumentação do advogado era para tratar da operação Punhal Verde e Amarelo, como ficou conhecido o plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e Moraes. O documento foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, após as eleições de 2022. Não tinha nada de Punhal Verde e Amarelo naquele discurso. As menções feitas por Farias à sogra, que lhe renderam piadas nas redes sociais, eram para criticar a peça de acusação contra o ex-ministro da Defesa. "É um salto triplo carpado o que o Ministério Público faz", resumiu. "O papel aceita tudo". Farias descreveu Paulo Sérgio como um ministro com "espírito pacificador", que havia sido isolado no governo por não concordar com a ruptura da democracia. "O general Paulo Sérgio não é um golpista", asseverou. Disse, ainda, que o ex-titular da Defesa chegou a ser chamado por colegas de "frouxo" e também de "melancia", termo usado na caserna para hostilizar militares considerados verdes por fora e vermelhos por dentro.