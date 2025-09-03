Defesa de Heleno diz que general se afastou de Bolsonaro

Defesa de General heleno faz sustentação oral no Julgamentos da Ação Penal 2668 e alega que cliente teria se afastado de Bolsonaro / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O segundo dia de julgamento dos réus da trama golpista, no Supremo Tribunal Federal (STF), começou com a sustentação da defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O advogado Matheus Milanez reclamou do tempo hábil para a defesa avaliar as supostas provas apresentadas; questionou a imparcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes; disse haver um afastamento entre Heleno e Bolsonaro, para negar influência do cliente sobre as questões julgadas; além de negar a utilização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para investigar adversários políticos de Bolsonaro.

Assim, a defesa pediu a nulidade dos interrogatórios de testemunhas, afirmando que, quando usavam do recurso do direito à permanecer calados, a insistência em realizar as perguntas caracterizaria uma forma de coação. “Para essa defesa técnica, fica muito evidente, fica clara a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório do direito ao silêncio”, afirmou. Afastamento A defesa do ex-ministro afirmou ao STF que o general foi isolado em dado momento do governo Bolsonaro, após a aliança fechada entre o então presidente e partidos do Centrão. O advogado defendeu a absolvição do general, afirmando que, sem a proximidade anterior que tinha com Bolsonaro, ele não teve participação alguma nas tramas citadas nos autos. Lembrou que, antes do mandato de Bolsonaro, ele sempre se posicionou contra a política nacional, contra políticos de carreira, assim se afastando do presidente quando Bolsonaro se aproximou do grupo no Congresso conhecido como Centrão.

Além disso, apresentou relatos de reportagens jornalísticas e relembrou falas de testemunhas mostrando que Heleno teria menos contato com o presidente no decorrer do mandato, reforçando que o cliente não teria influenciado na tomada de decisões do porte das que estão sendo julgadas na ação penal. Abin A defesa do general negou ainda a utilização da Abin como forma de espionagem de adversários políticos, relembrando o que testemunhas de dentro da própria Abin afirmaram durante suas oitivas ser “impossível” infiltrar alguém na agência. Questionou a utilização como prova de uma agenda do próprio general Heleno relembrando testemunhas que disseram nunca terem visto o objeto. Para Milanez, não há conteúdo probatório algum no que foi apresentado. Ele também lembrou que Heleno manteve quase na totalidade os funcionários já existentes na Abin, incluindo secretárias de atuação direta, assim negando haver aparelhamento no órgão.