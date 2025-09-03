Não há provas contra Bolsonaro e Cid não é confiável, diz defesa

Defesa de Bolsonaro foi feita pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Bueno / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a segunda sustentação oral no segundo dia do julgamento da trama golpista, no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois advogados utilizaram o período de uma hora que tinham direito para negar provas apresentadas que indicam que Bolsonaro tinha intenção de comandar um golpe de estado. Os defensores questionaram os materiais e rechaçaram a confiabilidade da delação do também réu e delator, tenente-coronel Mauro Cid, ex-assistente de ordem de Bolsonaro. O advogado Celso Vilardi iniciou a sustentação afirmando que não há provas que atrelem Bolsonaro ao plano de assassinato, nem aos movimentos registrados em 8 de janeiro de 2023. “Esse julgamento tem base em uma delação e uma minuta encontrada no celular de alguém que hoje é delator”, apontou.

Assim como a defesa anterior, do general Augusto Heleno, o advogado de Bolsonaro reclamou do acesso às provas nos autos, além do teor dos materiais. "As provas chegaram em uma terça-feira para uma instrução que seria feita na segunda", lamentou. Afirmou que foram 70 terabytes recebidos, com pouco tempo para analisar. "Em 34 anos de advocacia, é a primeira vez que eu venho aqui, humildemente, afirmar que eu não conheço totalmente os autos", explicou. "Mauro Cid não confiável" "Ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo, é, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, afirmando no último relatório dizendo que ele tinha diversas versões", destacou Vilardi sobre a delação do ex-ajudante de ordens de seu cliente.

Atentado contra o estado de direito Vilardi na sequência negou envolvimento de Bolsonaro nos planos de assassinato de adversários políticos e numa trama de golpe. “Uma fala absolutamente contraditória do procurador (Paulo Gonet) diz o seguinte: ‘O golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge com a perseguição de pessoas’. Bom, se não se consumou, como atingiu seu auge? Não pode, e eu explico facilmente: porque, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com Punhal Verde Amarelo, Copa 22, 8 de janeiro", destacou. E seguiu: "(...) Para além de não haver provas, temos uma questão de ordem jurídica: a instigação no Direito Penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, (...) se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. (...) Juridicamente, essa acusação não é possível. (...) A tese da acusação é que a criação de um caos serviria a um golpe”, defendeu.