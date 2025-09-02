Defesa de Mauro Cid pede manutenção de delação premiada ao STF

Advogado de Mauro Cid realiza sustentação oral defronte ministros do STF / Crédito: STF

Dando sequência ao primeiro dia do julgamento do “núcleo crucial” da tentativa de golpe, iniciado com as falas do relator Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, os trabalhos foram retomados na tarde desta terça-feira, 2, com o início das sustentações das defesas dos acusados. A primeira defesa a se manifestar foi a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), réu e delator no processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado Jair Alves Pereira abriu sua fala negando que o cliente tenha sofrido qualquer tipo de coação para prestar depoimentos ou alterar versões anteriores.

Sobre acusações de que o cliente teria vazado trechos de suas delações à imprensa, Pereira negou, afirmando que não há provas de tal conduta e que isso não compromete a validade do acordo. Ele acrescentou que Cid não tinha conhecimento de planos golpistas, lembrando que, à época, já havia sido indicado para um cargo no governo de Goiás e inclusive havia alugado uma residência no estado. "Mauro Cid apresentou fatos que foram confirmados em juízo, pelo menos os principais. Sua colaboração é sólida e deu sustentação à denúncia". Por fim, pediu a manutenção do acordo de colaboração premiada “com todos os benefícios ajustados nos termos das alegações finais”.