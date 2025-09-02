Defesa de Mauro Cid pede manutenção de delação premiada ao STF

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Mauro Cid nega coação e pede manutenção de delação premiada ao STF

Advogado afirma que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro colaborou de forma espontânea e rebate acusações de vazamento à imprensa
Autor Marcelo Bloc
Marcelo Bloc Autor
Tipo Notícia

Dando sequência ao primeiro dia do julgamento do “núcleo crucial” da tentativa de golpe, iniciado com as falas do relator Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, os trabalhos foram retomados na tarde desta terça-feira, 2, com o início das sustentações das defesas dos acusados.

A primeira defesa a se manifestar foi a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), réu e delator no processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado Jair Alves Pereira abriu sua fala negando que o cliente tenha sofrido qualquer tipo de coação para prestar depoimentos ou alterar versões anteriores.

Ele apresentou Cid como um oficial com mais de 30 anos de serviço no Exército Brasileiro e extenso currículo militar e acadêmico, destacando que sua trajetória não se resume ao papel de delator ou ex-assessor da Presidência.

Pereira frisou que a delação já foi validada em diferentes fases do processo e refutou alegações de que Cid teria sido pressionado. Segundo ele, o réu chegou a divergir da interpretação do delegado responsável e apresentou sua própria versão dos fatos.

“Qual é o delegado que não tem uma linha de investigação? Se eu não concordo com o relatório, e de fato não concordo, isso não significa que houve coação ou ilegalidade”, afirmou. O advogado também ressaltou que Cid jamais foi ouvido sem a presença de sua defesa. “Se isto não é o respeito ao devido processo legal, então eu estudei errado”.

Sobre acusações de que o cliente teria vazado trechos de suas delações à imprensa, Pereira negou, afirmando que não há provas de tal conduta e que isso não compromete a validade do acordo.

Ele acrescentou que Cid não tinha conhecimento de planos golpistas, lembrando que, à época, já havia sido indicado para um cargo no governo de Goiás e inclusive havia alugado uma residência no estado. "Mauro Cid apresentou fatos que foram confirmados em juízo, pelo menos os principais. Sua colaboração é sólida e deu sustentação à denúncia".

Por fim, pediu a manutenção do acordo de colaboração premiada “com todos os benefícios ajustados nos termos das alegações finais”.

Tags

STF Jair Bolsonaro

