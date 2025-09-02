Onde Jair Bolsonaro está durante julgamento no STF? Entenda

Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF / Crédito: Evaristo Sá / AFP

Nesta terça-feira, 2, inicia o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do chamado “núcleo crucial” da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados são apontados como os principais atuantes no plano contra a eleição de seu adversário político, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito de 2022. De acusações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro até participação em organização criminosa armada, Bolsonaro está em prisão domiciliar e sob julgamento da Primeira Turma do STF, liderada pelo ministro Cristiano Zanin.

Apesar da importância do julgamento, os acusados podem se ausentar do STF; entenda a seguir. Onde está Bolsonaro durante o julgamento? Os réus não são obrigados a comparecer ao julgamento e a expectativa é de que a maioria acompanhe o processo remotamente. Nesta teça-feira, 2, os oito réus serão representados formalmente por seus advogados durante a sessão. A defesa de Jair Bolsonaro confirmou a ausência do ex-presidente no Supremo. O ex-presidente, contudo, pode escolher ir à Corte — assim como os demais réus. No caso dele, porém, devido à prisão domiciliar, teria de pedir autorização ao ministro relator, Alexandre de Moraes, conforme o Código Penal.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o ex-presidente estaria avaliando a possibilidade de ir às sessões, pelo menos no primeiro e no último dia, como tentativa de demonstrar força. Entenda as acusações A denúncia, assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusa o ex-presidente e seus aliados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Confira quais são as acusações: Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Organização criminosa;

Dano ao patrimônio público da União;

