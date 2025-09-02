Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Onde Jair Bolsonaro está durante julgamento no STF? Entenda

Julgamento mais importante da década começa nesta terça-feira, 2 de setembro. Bolsonaro pode não comparecer à Corte; saiba o motivo
Nesta terça-feira, 2, inicia o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do chamado “núcleo crucial” da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados são apontados como os principais atuantes no plano contra a eleição de seu adversário político, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito de 2022.

De acusações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro até participação em organização criminosa armada, Bolsonaro está em prisão domiciliar e sob julgamento da Primeira Turma do STF, liderada pelo ministro Cristiano Zanin. 

Apesar da importância do julgamento, os acusados podem se ausentar do STF; entenda a seguir.

Onde está Bolsonaro durante o julgamento?

Os réus não são obrigados a comparecer ao julgamento e a expectativa é de que a maioria acompanhe o processo remotamente. 

Nesta teça-feira, 2, os oito réus serão representados formalmente por seus advogados durante a sessão. A defesa de Jair Bolsonaro confirmou a ausência do ex-presidente no Supremo.

O ex-presidente, contudo, pode escolher ir à Corte — assim como os demais réus. No caso dele, porém, devido à prisão domiciliar, teria de pedir autorização ao ministro relator, Alexandre de Moraes, conforme o Código Penal.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o ex-presidente estaria avaliando a possibilidade de ir às sessões, pelo menos no primeiro e no último dia, como tentativa de demonstrar força.

Entenda as acusações

A denúncia, assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusa o ex-presidente e seus aliados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Confira quais são as acusações:

  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Organização criminosa;
  • Dano ao patrimônio público da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

