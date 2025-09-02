TV Justiça: veja qual o canal para assistir ao vivo na TV e online

O julgamento de Jair Bolsonaro e aliados no STF será exibido ao vivo pela TV Justiça. Veja como assistir pela televisão, internet e aplicativo oficial. / Crédito: Sessão plenária extraordinária do STF Foto: Antonio Augusto/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começam a ser julgados nesta terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O processo trata da suposta participação do grupo em uma tentativa de golpe de Estado e será exibido em tempo real pela TV Justiça, canal oficial do Judiciário.



Além da transmissão na televisão, os interessados poderão acompanhar o julgamento pelo canal do STF no YouTube e também pelo aplicativo TV Justiça +, disponível para instalação em celulares e dispositivos digitais.

Além da transmissão na televisão, os interessados poderão acompanhar o julgamento pelo canal do STF no YouTube e também pelo aplicativo TV Justiça +, disponível para instalação em celulares e dispositivos digitais.

Como assistir pela televisão A TV Justiça pode ser sintonizada em antenas parabólicas por meio do satélite, na frequência 3925,25 MHz com polarização horizontal. O sinal está disponível em formato MPEG2/DVB-S, com closed caption habilitado. O canal também é transmitido em diversas operadoras nacionais. Em caso de dificuldade de acesso, o telespectador deve entrar em contato diretamente com a operadora de TV por assinatura.



Alternativas digitais: YouTube e aplicativo Para quem prefere acompanhar online, a TV Justiça mantém transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. Outra opção é baixar o aplicativo TV Justiça +, que pode ser instalado em smartphones, tablets e smart TVs, oferecendo transmissão estável e de fácil acesso.