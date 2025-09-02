TV Justiça: veja qual o canal para assistir ao vivo na TV e online

TV Justiça: qual o canal? Veja como assistir ao vivo na TV e onlineCanal transmite em tempo real o julgamento do ex-presidente e outros sete réus da suposta trama golpista; saiba onde acompanhar pela TV e online
O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começam a ser julgados nesta terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
O processo trata da suposta participação do grupo em uma tentativa de golpe de Estado e será exibido em tempo real pela TV Justiça, canal oficial do Judiciário.
Além da transmissão na televisão, os interessados poderão acompanhar o julgamento pelo canal do STF no YouTube e também pelo aplicativo TV Justiça +, disponível para instalação em celulares e dispositivos digitais.
Como assistir pela televisão
A TV Justiça pode ser sintonizada em antenas parabólicas por meio do satélite, na frequência 3925,25 MHz com polarização horizontal. O sinal está disponível em formato MPEG2/DVB-S, com closed caption habilitado.
O canal também é transmitido em diversas operadoras nacionais. Em caso de dificuldade de acesso, o telespectador deve entrar em contato diretamente com a operadora de TV por assinatura.
Alternativas digitais: YouTube e aplicativo
Para quem prefere acompanhar online, a TV Justiça mantém transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.
Outra opção é baixar o aplicativo TV Justiça +, que pode ser instalado em smartphones, tablets e smart TVs, oferecendo transmissão estável e de fácil acesso.
Rádio Justiça
Além da televisão e da internet, a Rádio Justiça também acompanha a sessão ao vivo. O sinal pode ser sintonizado em FM 104.7 MHz, em Brasília.
Outra forma de ouvir é pelo site radiojustica.jus.br ou pelo canal oficial no YouTube. Há ainda a possibilidade de acessar via satélite, utilizando os mesmos parâmetros técnicos da TV Justiça no Star One D2.
Julgamento de Bolsonaro hoje (02/09): assista ao vivo à transmissão
O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.
Serviço: como acompanhar a TV Justiça
- TV aberta/parabólica: satélite Star One D2, frequência 3925,25 MHz, polarização horizontal.
- Online: canal da TV Justiça e STF no YouTube.
- Aplicativo: TV Justiça + (Android e iOS).
- Rádio Justiça: FM 104.7 (Brasília), radiojustica.jus.br e YouTube.