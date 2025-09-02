Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento em casa

Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento em casa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está acompanhando o julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2. Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio e Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista.

"Estou acompanhando", disse o ex-presidente ao Estadão. Bolsonaro se recusou a fazer outros comentários. Jair Renan saiu na calçada, em frente à casa, mas não conversou com a reportagem.

Na chegada ao Supremo nesta manhã, o advogado Celso Vilardi, um dos responsáveis pela defesa de Bolsonaro, afirmou que o ex-chefe do Executivo não estaria presente na sessão. Segundo Vilardi, ele manifestou interesse em ir ao Supremo, mas os problemas de saúde impossibilitam a ida dele.

A casa de Bolsonaro, localizada em um condomínio em Brasília, ficou sem movimentação grande parte da manhã neste primeiro dia de julgamento. Desde o último dia 30, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal vigia a área externa da residência. A medida, recomendada pela Polícia Federal, estabelece ainda que todos os carros que saírem do local sejam revistados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar