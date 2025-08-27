Sobral: Cid, Oscar e Moses se unem em prol da Santa Casa

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e o senador Cid Gomes (PSB) / Crédito: Reprodução/Instagram: Oscar Rodrigues / Aurélio Alves/O POVO

Adversários políticos no município de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) e a família do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), se uniram em prol de articulação política e auxílio financeiro à Santa Casa de Misericórdia. O município recebeu R$ 17,5 milhões do Governo Federal, recurso angariado por meio da interlocução de Cid, do deputado federal Moses Rodrigues (União), filho de Oscar, e das secretarias da Saúde do município e do Ceará. A apuração é da coluna Vertical, do O POVO.