Sobral: Cid, Oscar e Moses se unem em prol da Santa Casa

Sobral: adversários históricos, Cid, Oscar e Moses se unem pela Santa CasaSenador e deputado federal articularam valor milionário para o equipamento de saúde do município da região Norte; prefeito agradeceu os repasses
Adversários políticos no município de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) e a família do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), se uniram em prol de articulação política e auxílio financeiro à Santa Casa de Misericórdia.
O município recebeu R$ 17,5 milhões do Governo Federal, recurso angariado por meio da interlocução de Cid, do deputado federal Moses Rodrigues (União), filho de Oscar, e das secretarias da Saúde do município e do Ceará. A apuração é da coluna Vertical, do O POVO.
Em suas redes sociais, Oscar agradeceu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha e citou Cid e o governador Elmano de Freitas (PT) como personagens importantes para garantir os recursos.
"Queremos dizer também que o senador Cid também contribuiu somando forças lá em Brasília. O governador Elmano. Eu mesmo tive uma reunião com ele, tratando desse assunto, o Moses teve várias reuniões com ele também e ele foi um baluarte também para levantar a Santa Casa de Sobral", disse.
E continuou: "Dra. Tânia, secretária da Saúde do Estado, ela também contribuiu, veio várias vezes a Sobral. E a Dra. Michelle, secretária da Saúde do município. A gente está começando a ver os resultados do nosso trabalho em prol da saúde".
Politicamente as família Ferreira Gomes e Rodrigues sempre estiveram de lados opostos. O ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), irmão de Cid, foi eleito duas vezes prefeito, uma vencendo Moses e outra contra Oscar.
Já no último pleito, realizado ano passado, o grupo de Cid e Ivo lançou a ex-governadora Izolda Cela (PSB) como candidata da situação. Ela foi derrotada por Oscar, que quebrou uma hegemonia de 28 anos de administração do grupo Ferreira Gomes, em uma eleição acirrada e com acusações e desavenças.