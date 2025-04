Oscar Rodrigues para Cid Gomes: "Quem manda em Sobral sou eu"

O prefeito criticou o antigo grupo que governava o município e disse que só autoriza que o senador faça sua exposição com a sua permissão e se ele "quiser fazer as pazes"

O evento de 100 dias da gestão de Oscar Rodrigues (União) no município de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, foi marcado por falas do prefeito direcionadas ao seu adversário político, o senador Cid Gomes (PSB).

Oscar se reuniu com moradores e aliados políticos com show de Ivan Frota no Becco do Cotovelo. Na ocasião, ele disse ser impossível transformar quase 30 anos, em que o grupo liderado pelos Ferreira Gomes administrou Sobral, em pouco mais de três meses.