Cid critica aproximação de Ciro com André Fernandes e Wagner

O senador disse não imaginar estar do lado de membros da oposição, enquanto Wagner condenou Cid por casos de prefeitos investigados no partido

"Eu mantenho a minha coerência. Eu estou do mesmo lado que eu estive a vida inteira. Quem mudou foram eles. E assim, mudar pra ter uma condição diferente, muito bem, mas mudar pra se juntar com ao que a gente sempre colocou como gente que tem feito mal ao Ceará. Pra mim não faz sentido", pontuou.

O senador Cid Gomes (PSB) criticou a aproximação do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com antigos opositores no Ceará; dentre eles André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil). Em entrevista, o senador disse manter a coerência e não mudar rumos, além de apontar que não se imagina fazendo aliança com essas figuras.

"Não consigo me imaginar ao lado do Capitão Wagner. Eu não consigo, não consigo. Eu não consigo me imaginar ao lado desse federal André não sei o quê, que foi candidato a prefeito de Fortaleza e quase ganha a eleição, mas me perdoe, qual é o predicado que esse rapaz tem? Qual é a experiência, qual é o atributo? Não vou nem falar das baixarias".

Capitão Wagner responde

Posteriormente, Wagner gravou um vídeo para as suas redes sociais reagindo ao que Cid havia afirmado e declarou que também não quer estar do lado do senador, citando os prefeitos eleitos Bebeto Queiroz (Choró) e Braguinha (Santa Quitéria), filiados ao PSB, partido de Cid, e que não assumiram os mandatos por questões pendentes na Justiça.

"Olha com quem ele (Cid) gosta de estar. Bebeto do Choró. Olha o outro. Prefeito Braguinha. Os dois fazem parte do PSB, partido do Cid Gomes que até hoje não expulsou os indivíduos", disse o ex-deputado federal. "Eu é que não queria estar do seu lado. Porque quem está do seu lado, infelizmente é o crime", completou Wagner.

