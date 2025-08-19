Ciro almoça no DF com Capitão Wagner e dirigentes do União Brasil

O ex-ministro e ex-governador cearense afirmou que não há nenhuma decisão tomada sobre filiação ao PSDB e disse que a ida à formalização da federação entre União Brasil e PP é "visita de cortesia"

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (ainda filiado ao PDT) tem maratona de compromissos em Brasília, depois de ter confirmado publicamente pela primeira vez que é pré-candidato a governador do Ceará. Grande parte da agenda envolve o União Brasil, partido ao qual ele foi convidado para se filiar, embora tenha tratativas consideradas adiantadas com o PSDB .

Conforme mostrou o colunista Guilherme Gonsalves no O POVO+, Ciro almoça com dirigentes nacionais do União Brasil, inclusive o presidente nacional Antônio Rueda e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Também compareceram o deputado federal Danilo Forte e os deputados estaduais Cláudio Pinho, Sargento Reginauro e Felipe Mota. Outro a comparecer foi o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que tem filiação anunciada ao União Brasil. E estava também o ex-deputado federal Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará. O almoço ocorre na churrascaria Rio Brasa, na Asa Sul.

Ciro não quis gravar entrevista, mas afirmou que não há nenhuma decisão tomada sobre filiação ao PSDB. "Quando tiver, eu solto uma nota", afirmou.

Wagner e Ciro são antigos adversários, com trocas de críticas que foram parar na Justiça. Eles já estiveram juntos no mesmo jantar, no fim de julho, mas sem exposição pública.

Assista ao momento em que Ciro e Capitão Wagner se encontram: