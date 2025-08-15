Ciro diz que Cid 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará', mas deseja que ele 'seja feliz'Senador também já comentou publicamente sobre eventual candidatura do irmão ao Palácio da Abolição, ocasião em que considerou se tratar do "maior constrangimento" da vida dele
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) desconversou sobre possibilidade de receber apoio do irmão, senador Cid Gomes (PSB), em uma possível candidatura ao Governo do Ceará. O cenário seria o ex-presidenciável sendo lançado pela oposição, apesar de que, a preço de hoje, Cid tem feito acenos para a reeleição de Elmano de Freitas (PT).
"Eu quero que o Cid seja feliz. Eu vou defender o Ceará e ele, infelizmente, está do lado dos que estão destruindo o Ceará", disse Ciro Gomes nesta sexta-feira, 15, em entrevista coletiva realizada no aniversário de Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza.
Os irmãos estão em lados opostos na conjuntura política do Estado. Enquanto Ciro é opositor ao governo petista no Ceará, Cid compõe a base governista.
O senador também já comentou publicamente sobre eventual candidatura do irmão ao Palácio da Abolição, ocasião em que considerou se tratar do "maior constrangimento" da vida dele.
Se Ciro diz que Cid "está do lado dos que estão destruindo o Ceará", o senador entende que o ex-ministro está se aliando “ao que há de mais atrasado” na política local. As declarações de Cid foram dadas em maio à rádio Voz FM, de Sobral.