Ciro diz que Cid 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Cid e Ciro Ferreira Gomes: irmãos romperam durante crise política entre PT e PDT nas eleições de 2022 / Crédito: Jarbas Oliveira/Agência Estado

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) desconversou sobre possibilidade de receber apoio do irmão, senador Cid Gomes (PSB), em uma possível candidatura ao Governo do Ceará. O cenário seria o ex-presidenciável sendo lançado pela oposição, apesar de que, a preço de hoje, Cid tem feito acenos para a reeleição de Elmano de Freitas (PT). "Eu quero que o Cid seja feliz. Eu vou defender o Ceará e ele, infelizmente, está do lado dos que estão destruindo o Ceará", disse Ciro Gomes nesta sexta-feira, 15, em entrevista coletiva realizada no aniversário de Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza.