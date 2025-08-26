Wagner cogita disputar Câmara se não sair ao governo ou Senado

Capitão Wagner / Crédito: FCO FONTENELE

Com a proximidade do ano eleitoral, as peças no tabuleiro político começam a se movimentar para o pleito de 2026. Em conversa com O POVO, o ex-deputado e ex-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União) confirmou que pode voltar a disputar uma cadeira na Câmara Federal. “Vai depender da chapa majoritária (governo). Meu nome está à disposição. Se não sair, aí eu pretendo sair candidato a deputado federal, mas se não for possível, mesmo assim meu nome está à disposição do grupo”, disse o político. Segundo ele, o "objetivo é a união da oposição”, na disputa pelo Abolição.