Zezinho espera que federação respeite realidade política do Ceará

Zezinho Albuquerque, secretário das Cidades do governo do Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

O secretário das Cidades do governo do Ceará e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), afirmou que aguarda a orientação do presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, sobre a formação da federação com o União Brasil, batizada de União Progressista (UP). Alinhado ao governo Elmano de Freitas (PT), Zezinho destacou que Nogueira costuma respeitar as realidades locais. "Minha opção é apoiar o governador aqui no Estado do Ceará, como apoiei na época o Camilo. Porque nós trabalhamos aqui no Estado do Ceará, nossa realidade aqui é outra, mas ainda estamos aguardando as orientações do nosso grande presidente Ciro Nogueira, que toda vida compreende que cada estado tem uma sua posição, tem a sua situação, vamos dizer assim", afirmou ao O POVO.