Filha de Zezinho, Aline Albuquerque é indicada para cargo na Arce

AJ, Aline e Zezinho Albuquerque; Irmãos romperam politicamente. / Crédito: Reprodução/Facebook

Na semana passada o governador Elmano de Freitas (PT) indicou Aline Albuquerque (Republicanos), ex-prefeita de Massapê, município distante 248,93 km de Fortaleza, para o cargo de conselheira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce). Aline é filha do atual secretário de Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), e irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP-CE). Ela e o irmão estão rompidos politicamente. Na eleição municipal do ano passado, AJ apoiou Ozires Pontes (PSDB) contra a irmã, que por sua vez foi apoiada por Zezinho.