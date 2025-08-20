Assembleia aprova gratificação para servidores da Seplag

Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 20, dois projetos de autoria do governador Elmano de Freitas (PT), por unanimidade, ambos tramitaram em regime de urgência. O projeto 63/25 altera dispositivos de leis para dispor sobre as condições de promoções e progressão na carreira e de concessão da gratificação por desempenho aos servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).