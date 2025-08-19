Socorro a exportadores envolve editais e cadastro de empresas, diz Elmano

Governador adiantou informações durante a assinatura do termo de compromisso para ampliação de sistemas de abastecimento de água em zonas rurais / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas (PT) adiantou que o decreto estadual que regulamenta a lei de amparo aos exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Estados Unidos) deve envolver lançamento de editais e cadastro de empresas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Hoje, ele se reúne com a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado para definir os "últimos detalhes" do documento que regulamenta a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Como vai funcionar Elmano adiantou como deve funcionar o sistema de compras públicas dos produtos que seriam destinados ao mercado americano. De acordo com ele, o Estado vai abrir um sistema de cadastro para as empresas impactadas pelo tarifaço. “Essa parte de produtos perecíveis, certamente, nós vamos lançar editais para fazer a compra. Eles (exportadores) vão apresentar se têm ou não disposição de vender para o Estado”, explicou. Dentre os setores impactados de maior preocupação do Estado desde o início está a cadeia produtiva do pescado. Mas, neste recorte citado por ele, ainda se encontram produtores de mel, água de coco e castanhas.

Municípios poderão aderir O governador acrescentou ainda que estuda a possibilidade de os municípios cearenses também aderirem e incluírem nas compras públicas municipais os itens que seriam exportados para os Estados Unidos. “Então, ele (o empresário) vai poder vender para o Estado, o Estado vai registrar uma ata e o município que queira comprar esse pescado, essa castanha ou mel, vai poder comprar e poder oferecer para sua rede municipal também”, detalhou. Com informações de Marcelo Bloc



As medidas do Ceará contra o tarifaço As medidas do Ceará para atenuar os efeitos do tarifaço dos EUA foram concentradas em um projeto lei enviado pelo governo do Estado e aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Veja os principais pontos: Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA

Compra de produtos dessas empresas para atender equipamentos do Governo do Ceará

Antecipação de pagamento de créditos

Aumento de incentivos fiscais, além da instalação do Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas A duração das medidas é de 120 dias, que podem ser prorrogados pelo Governo do Estado